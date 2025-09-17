Nuestras costumbres
Fuera tiendas de ramen, restaurantes de sushi y pizzerías
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:12
Pues resulta que los de la ultraderecha quieren hacer leyes, decretos, normas y ordenanzas varias para impedir que entre nosotros aniden las costumbres foráneas, como ... en Jumilla. Prohibamos la fiesta del cordero y todas esas tradiciones que nada tienen que ver con nuestra identidad patria y nuestra acendrada cultura.
Pues venga, les compramos el argumento. A partir de ahora también haremos leyes, decretos, normas y ordenanzas para prohibir las hamburgueserías, las graduaciones de secundaria, la coca cola, el tardeo, los regalos de Papá Noel y el reguetón (bueno, igual esto último no es tanta tontería).
Prohibido ir al gimnasio a hacer pilates o jugar a videojuegos japoneses. Fuera tiendas de ramen, restaurantes de sushi y pizzerías. Abajo Disney Plus, multa y pena de excomunión a quien celebre Halloween. Prohibido San Valentín, el jazz y por supuesto el Black Friday.
Digo yo que si los dirigentes de la ultraderecha quieren ser coherentes no irán a partir de ahora a ninguna fiesta del cordero, pero tampoco a hamburgueserías, restaurantes de sushi, ramen o pizzerías, ni beberán coca cola. Sus hijos serán los únicos que no vean Disney, no tengan nada en Papá Noel, no se gradúen con fiesta o se queden en casa la víspera de Todos los Santos, sin truco ni trato. Tampoco saldrán de compras a las grandes tiendas que los americanos llaman 'mall' y nosotros hemos importado como centros comerciales, ni asistirán a conciertos de jazz, blues, soul o rock and roll. Y por supuesto nada de tomar café para llevar en vasos desechables o acudir a las ferias de 'food truck' a ponernos hasta arriba.
¿Todo esto lo hace, lo hará, la dirigencia de la ultraderecha para ser puros y coherentes? O es que sencillamente se creen que somos idiotas y que nos tragamos la justificación de la pureza cultural, la protección de nuestra cultura y nuestra identidad patria, nuestro acervo identitario, y nuestras mantillas y peinetas, y todo el mundo durmiendo la siesta tras la paella, con la montera en la mesilla, y de faralaes por la calle, y olé con olé, asomándonos por el bolsillo el bocata de jamón para la tarde y las castañuelas por si se tercia ponerse alegres.
Yo sé que estos argumentarios de la ultraderecha conviene contrarrestarlos de forma seria, pedagógica y con paciencia si no queremos que la ola de simplezas y tonterías acabe por instalarse en cada vez más gente y termine por rebasarnos. Lo intentaré en alguna ocasión, o en mi vida cotidiana. Pero les juro que ocurre que de momento no me sale, y que me da una tremenda pereza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.