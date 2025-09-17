Nuestras costumbres

Pues resulta que los de la ultraderecha quieren hacer leyes, decretos, normas y ordenanzas varias para impedir que entre nosotros aniden las costumbres foráneas, como ... en Jumilla. Prohibamos la fiesta del cordero y todas esas tradiciones que nada tienen que ver con nuestra identidad patria y nuestra acendrada cultura.

Pues venga, les compramos el argumento. A partir de ahora también haremos leyes, decretos, normas y ordenanzas para prohibir las hamburgueserías, las graduaciones de secundaria, la coca cola, el tardeo, los regalos de Papá Noel y el reguetón (bueno, igual esto último no es tanta tontería).

Prohibido ir al gimnasio a hacer pilates o jugar a videojuegos japoneses. Fuera tiendas de ramen, restaurantes de sushi y pizzerías. Abajo Disney Plus, multa y pena de excomunión a quien celebre Halloween. Prohibido San Valentín, el jazz y por supuesto el Black Friday.

Digo yo que si los dirigentes de la ultraderecha quieren ser coherentes no irán a partir de ahora a ninguna fiesta del cordero, pero tampoco a hamburgueserías, restaurantes de sushi, ramen o pizzerías, ni beberán coca cola. Sus hijos serán los únicos que no vean Disney, no tengan nada en Papá Noel, no se gradúen con fiesta o se queden en casa la víspera de Todos los Santos, sin truco ni trato. Tampoco saldrán de compras a las grandes tiendas que los americanos llaman 'mall' y nosotros hemos importado como centros comerciales, ni asistirán a conciertos de jazz, blues, soul o rock and roll. Y por supuesto nada de tomar café para llevar en vasos desechables o acudir a las ferias de 'food truck' a ponernos hasta arriba.

¿Todo esto lo hace, lo hará, la dirigencia de la ultraderecha para ser puros y coherentes? O es que sencillamente se creen que somos idiotas y que nos tragamos la justificación de la pureza cultural, la protección de nuestra cultura y nuestra identidad patria, nuestro acervo identitario, y nuestras mantillas y peinetas, y todo el mundo durmiendo la siesta tras la paella, con la montera en la mesilla, y de faralaes por la calle, y olé con olé, asomándonos por el bolsillo el bocata de jamón para la tarde y las castañuelas por si se tercia ponerse alegres.

Yo sé que estos argumentarios de la ultraderecha conviene contrarrestarlos de forma seria, pedagógica y con paciencia si no queremos que la ola de simplezas y tonterías acabe por instalarse en cada vez más gente y termine por rebasarnos. Lo intentaré en alguna ocasión, o en mi vida cotidiana. Pero les juro que ocurre que de momento no me sale, y que me da una tremenda pereza.