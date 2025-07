Lo bueno de que haga cuarenta grados de temperatura es que cuando hace treinta y siete parece que estás fresquito. No pierdan el tiempo en ... quejarse, la mejor estrategia adaptativa es olvidarse del calor que nos inunda. Al menos yo así lo estoy intentando y en los momentos del día en que lo consigo me olvido de que vivo en el infierno.

El caso es que no hay más remedio que acostumbrarse. El escenario del cambio climático ya parece imparable. Los récords se suceden año tras año. El junio más cálido desde que hay registros, las olas de calor más persistentes, la temperatura del mar en su máximo histórico, y un largo etcétera que solo coincide en que es el mismo etcétera del año anterior e idéntico al del año siguiente. Las estadísticas meteorológicas, incluidas las alertas, ya aburren de tan previsibles. En mi pueblo a esto le llaman la calor, o más castizo todavía: 'la caló', así con tilde en la o.

¿Es posible que hayamos llegado al punto de calentamiento global, vía gases efecto invernadero, en el que ya no hay punto de retorno? Muchos científicos así lo creen, aunque aún sigue siendo bien difícil acertar con los modelos a muchos años vista.

Y el caso es que cabe preguntarse de qué nos extrañamos. Es más, a cuento de qué pensamos tener derecho a quejarnos. Lo sabemos ya desde hace décadas, no es una cosa de ayer ni de antes de ayer. En los años setenta del pasado siglo los científicos empezaron a darse cuenta de los efectos de las emisiones sobre la atmósfera y comenzaron a alertarnos. Desde entonces mucho bla, bla, mucha conferencia internacional, mucho cambio de lenguaje hacia la sostenibilidad y mucha gaita, pero las concentraciones de gases de efecto invernadero no han parado de crecer hasta ahora, en los que así nos luce el pelo.

Pues nada, que la economía de los combustibles fósiles es muy poderosa, y el mundo está geopolíticamente muy desequilibrado, de modo que a por otras cuantas décadas de aumento de emisiones y a seguir batiendo récords de sequías, calores y eventos climáticos extremos. El límite estará cuando de pronto vayamos en julio por la calle y comencemos a entrar en combustión espontánea.

Y aunque no venga a cuento, o igual sí, el caso es que yo estoy escribiendo esto a treinta grados a las once y media de la noche en un final de junio. Y después de venir del cine de ver con mis crías 'Padre no hay más que uno, cinco'. No sé cuál de las dos cosas me tiene más traumatizado.