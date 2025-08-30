Comunicar en el fuego: la otra línea de defensa

En estos días, España se ha enfrentado a una oleada de incendios forestales que ha puesto a prueba los dispositivos de extinción y ha abierto, ... una vez más, un intenso debate social. Las cifras impresionan: decenas de focos activos, miles de hectáreas calcinadas, fallecidos, heridos y centenares de personas desalojadas en distintos puntos del país.

Más allá de la emergencia operativa, cada gran incendio abre también un frente decisivo: la comunicación. Forma parte del propio operativo y resulta esencial para garantizar la coordinación dentro del dispositivo y entre instituciones, al tiempo que sostiene la confianza de la ciudadanía en quienes gestionan la crisis.

En los marcos internacionales de referencia se reconoce que la comunicación debe integrarse en la planificación de cualquier dispositivo de emergencia. En España, el Sistema Nacional de Protección Civil señala que la información pública es una medida de autoprotección. La comunicación en emergencias no es solo un proceso técnico: es un ejercicio democrático. En situaciones de riesgo, la información clara y verificable permite decisiones informadas y refuerza la legitimidad de las instituciones. Por eso, la desinformación no es un ruido menor, sino una amenaza directa a la seguridad y a la confianza social.

En este escenario se distingue entre comunicación de riesgo y de crisis. La primera, preventiva, se desarrolla en periodos de normalidad y prepara a la población para reconocer riesgos, medidas de autoprotección y el sentido de las alertas. La segunda se activa en plena emergencia y busca transmitir información para que población e intervinientes actúen con seguridad. Ambas exigen planificación, protocolos y personal formado.

Los incendios forestales plantean, además, retos comunicativos singulares. La multiplicidad de actores implicados –administraciones de distintos niveles, agentes medioambientales, brigadas forestales, bomberos, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y, cada vez más, ciudadanía activa en redes sociales– exige mensajes unificados y coherentes para evitar contradicciones que erosionen la confianza. A ello se suma la volatilidad de la información: un incendio puede cambiar en cuestión de minutos, lo que obliga a comunicar con rapidez sin sacrificar precisión y dificulta elaborar pronósticos fiables a medio plazo. Y todo ello en un entorno de alta presión mediática, donde la desinformación circula con rapidez en forma de rumores, imágenes fuera de contexto o datos no contrastados, aumentando la confusión y entorpeciendo la respuesta.

Pero detrás de la urgencia comunicativa hay cuestiones estructurales que deben ser comprendidas y debatidas con mayor profundidad. La crisis actual de incendios en España no se entiende sin hablar de gestión forestal, de la inversión en medios humanos y materiales, de planes de prevención y de la consolidación de colectivos esenciales como los bomberos forestales, cuya identidad profesional se ha construido con esfuerzo.

En este escenario, la comunicación afronta dinámicas que pueden condicionar su eficacia. El poder visual del fuego acapara la atención y, en medio de la intensidad emocional que generan las emergencias, es necesario asegurar que la información práctica llegue con claridad, frente a la espectacularización informativa. También es habitual que la conversación pública se desplace hacia el debate político. De ahí la importancia de mensajes con respaldo técnico, coordinación institucional y un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía. Los incendios, además de su dimensión ecológica, tienen un fuerte impacto social, económico y cultural, que se suma a la magnitud del reto al que se enfrentan los dispositivos de extinción.

A esta complejidad se añade la persistencia de ideas y debates simplificados que resurgen, por ejemplo, en torno a la limpieza de los montes, la gestión de los medios o la explotación forestal. Se confunden, a veces, las competencias o titularidad de los recursos de extinción, lo que afecta a la atribución de responsabilidades. Estas narrativas, cuando no se explican con datos y contexto, pueden distorsionar la comprensión ciudadana de la gestión forestal y de la propia emergencia, e incluso pueden generar desconfianza hacia los operativos. De ahí la importancia de una comunicación técnica que anticipe estos mensajes, los sitúe en su verdadera dimensión y ofrezca una visión completa y bien fundamentada de la realidad sobre el terreno, en la que la población no es solo receptora de mensajes, sino también agente activo: amplificando información oficial, colaborando en la prevención y evitando la transmisión de rumores.

Existen principios generales que fortalecen la comunicación en incendios y emergencias: coordinación de mensajes desde fuentes oficiales, rapidez con veracidad, lenguaje comprensible, transparencia sobre lo que se sabe y lo que no, y uso coordinado de todos los canales para llegar con eficacia a la población. Integrada en la gestión de las emergencias, la comunicación aporta coherencia al operativo, facilita la toma de decisiones y sostiene la confianza social. En escenarios de alta complejidad, la buena gestión de la comunicación contribuye directamente a la eficacia de la respuesta y a la protección de personas, bienes y patrimonio natural. Es, en definitiva, parte de la respuesta colectiva ante el fuego.