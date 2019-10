Te doy las gracias Una palabra tuya María Dolores La Torre y Prudencio Mulero se reencuentran en Lorca muchos años después de que él le salvara la vida Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 14 octubre 2019, 22:01

Te llamas María Dolores La Torre, vives en Lorca, donde la existencia transcurre dándote de vez en cuando un buen susto, como en todos los rincones del mundo, y en general no te puedes quejar de cómo te ha ido la vida en todos estos años. Conoces ya bien lo que es la madurez, has tenido mucho tiempo para amar, para ilusionarte, cumplir algunos sueños, dejar otros atrás, reírte todo lo que has podido, experimentar el poder terapéutico del llanto, ver cambiar tu ciudad de siempre, sentirla temblar, resurgir de nuevo de los temblores, llenarse sus calles de nuevas generaciones, de población llegada de confines hermanos...; no te quejas, conoces de primera mano que hay gente que lo tiene mucho más difícil que tú, y te gustaría poder hacer mucho más por resolver problemas; es verdad que se acumulan. No te gusta ver triste a la gente; la vida es un regalo, sueles decir.

Eres funcionaria, precisamente en el Ayuntamiento de tu ciudad, y te ganas la vida procurando servir a todos tus paisanos, no importa a quién voten, ni recen, ni encomienden sus miserias o su dones. Tú tienes claro que hay mucha gente que merece la pena, personas anónimas en la mayoría de ocasiones, sin las que vivir se haría más irrespirable; incluso gente sin la cual otras muchas personas no estarían hoy aquí. Y lo tienes claro por propia experiencia, porque ese es precisamente tu caso.

Te salvaron la vida. Y la niña que entonces eras ha tenido ahora, convertida en una mujer agradecida, la posibilidad de abrazarse de todo corazón al hombre, ya muy curtido, que también un día, siendo un joven con todos sus sueños por conquistar, te rescató de la tragedia y te puso a salvo de las aguas. El hombre que te salvó cuando tenías nueve años se llama Prudencio Mulero y es natural de Totana. Lo tienes delante de ti y también ves a un hombre normal, con sus luchas a cuestas de años y sus intentos de gestionar las cosas lo mejor posible para su familia y sus vecinos, y también con los errores cometidos, tan parecidos a los que cometemos todos.

Vaya con Prudencio, un hombre normal de cuyo rostro y de cuya acción jamás se ha olvidado María Dolores, y eso que ya parece muy lejano aquel 19 de octubre de 1973, ese día en el que un grupo de soldados, entre los que él se encontraba, ayudó a poder seguir contándolo a muchos niños, ancianos y religiosas que se habían quedado atrapados por la criminal riada que se apoderó del barrio lorquino de San Cristóbal, donde los más indefensos veían cómo el agua se multiplicaba sin fin, tanto en la residencia San Diego como en el colegio Sagrado Corazón, donde María Dolores recuerda con congoja que el agua llegaba a la tercera planta.

Prudencio y sus compañeros soldados hacían la mili en el Regimiento de Infantería Mallorca 13, y eran lo suficientemente jóvenes como para no haber visto hasta entonces el puro infierno delante de sus ojos. Hicieron ese día todo cuanto pudieron, pero la pesadilla dejó cien muertos instalados para siempre en la historia trágica de Lorca y Puerto Lumbreras. María Dolores escapó de todo ese espanto que la tenía acorralada en brazos de Prudencio, del que se le quedaron grabados la claridad de sus ojos y su bigote.

Tras la bendición que supuso la labor de estos soldados en Lorca, se trasladaron a Puerto Lumbreras a, qué horror, devolver los cadáveres, esparcidos entre destrozos y desgarros que no parecían de este mundo, a sus familiares. Tampoco ninguno de aquellos jóvenes pudieron borrar de su memoria tanto espanto. Ya sabe usted que, como escribió Graham Greene, «a los muertos los miras con compasión y luego te atormentan».

María Dolores y Prudencio se han reencontrado hace unos días. En Lorca, cuyo Ayuntamiento ha querido homenajear a estos hombres a quienes les deben tanto. Algunos ya han muerto, pero otras decenas de ellos, con sus fotos de jóvenes soldados luciéndose sobre sus pechos, pudieron una vez más sentirse muy orgullosos de lo que hicieron. Creo que les debemos también a ellos, y a quienes no pudieron ser salvados, ni entonces, ni a lo largo de tantas tragedias colectivas e individuales como han ido llegando después, mejorar el mundo. Me lo dijo Manuel Vila y estoy de acuerdo con él, «lo que nos pasa es que necesitamos todos humanizarnos otra vez. Nadamos en la abundancia material con respecto a un montón de cosas, pero estamos huérfanos de humanidad». Ver el abrazo, tanto tiempo después, entre María Dolores y Prudencio, ayuda a que nos paremos a pensar en lo que de verdad importa.