El GORDO QUE VIENE

Dicho claramente y mientras vamos ya comprando décimos: si quiere Ortega Lara militar en Vox, está en todo su derecho

No quiero yo tampoco ahora hacer que se caiga del burro, pero me temo, y se lo digo por propia experiencia, que no es solo coser y cantar esto de jugar a la Lotería de Navidad y que te toque el Gordo, lo cual no cabe duda de que nos vendría de perlas de Steinbeck; vamos, que no nos íbamos a ver usted y yo el pelo más como no fuese en una próxima reencarnación, Dios no lo quiera, me refiero a que exista la reencarnación, tema del que regresé hace nada de la India con la cabeza hecha un bombo. Pues sí, ya tenemos servido el nuevo anuncio del Sorteo de Navidad, que tampoco es que sea gran cosa, aunque al menos no han recurrido a una diva como 'la Caballé', que ojalá que en paz descanse, para que haga el ridículo ante toda España, incluidos Esplugas de Llobregat y todos los alrededores que conforman Cataluña. Así es que es lógico que ya estemos fantaseando con la posibilidad de ser uno de los agraciados. Madre mía solo de pensarlo, ¿pies para qué os quiero?

Lógico que esperaremos como agua de mayo en pleno diciembre que nos toque el Gordo de una vez por todas. Anhelamos que nos haga suyos la Lotería, anhelamos un poco más de libertad y menos de agobio, más tiempo libre, menos dolores de cabeza, mejor humor, menos malhumorados a diestro y siniestro, más capacidad de decisión, menos deudas, mejores despertares, otros días por llegar más placenteros, subir en globo, recoger las manzanas y las nueces directamente de los árboles, bajarle los humos a tanto idiota como anda suelto, poder compartir, poder celebrar, pagar la última copa tras haber pagado encantados la primera, ayudar, no dejar para nunca ese discreto capricho que tienes en mente desde ya ni te acuerdas, hacer muchos regalos, no esperar nada a cambio; tengas lo que tengas, no tener nunca nada que ocultar. Brindar con los felices, intentar que se sume al brindis cuanta más gente, mejor.

Desayunar frente al mar porque has dormido frente al mar; viajar a Estambul con la(s) persona(s) que amas y, después, volver a esos mismos lugares donde fuisteis felices junto con los hijos que llegaron. ¡Viajar! Pagar al contado, sonreír al contado, no deber gestos amables, palabras amables, no deber manos tendidas. Coger mucho de la mano, no coger cabreos, no llevarse a casa malos humos, no tenerlos jamás con nadie que nos rodee.

Y qué bien nos vendría que así fuese, algo que deseamos todos los que estamos vivos y sin blanca y no tenemos nada claro, a excepción de algunas cosas entre las que se encuentra estar de acuerdo con lo que ha dicho Pablo Iglesias con más razón que un santo, con perdón: «La gente está harta del espectáculo que estamos dando». Y que lo digas, empezando por los que da Podemos y siguiendo con otro partido cuyo nombre también empieza por la letra p. Por favor, que alguien le ruegue por caridad a su líder que esa gracieta de cuarta, que con el fin -que no justifica los medios- de que el desastre en las elecciones andaluzas no sea de proporciones mayúsculas ha soltado sin sonrojo, la borre de su boca por salud mental.

Fíjense en la 'gracia': reivindicar el voto útil al PP «frente a las 'SS' de Sánchez y Susana Díaz». Pablo Casado, ni de broma deberíamos jugar con esas siglas siniestras. Como no debería nadie, como es fácil de entender sin necesidad de ser licenciado en Derecho -el expresident Arthur Mas ha alegado, sin que se le cayesen los bemoles al suelo, que al no tener esta licenciatura ignoraba que el 9-N fuera ilegal-, desearle a Ortega Lara que vuelva «al zulo», en macabra y despreciable alusión a los, ¡joder, qué horror!, 532 días de su vida que perdió secuestrado por ETA, que no tenía la menor intención de que éste confundiese su sádico cautiverio con unas vacaciones pagadas. Dicho claramente: si quiere Ortega Lara militar en Vox, y hacer campaña por este partido, está en todo su derecho.

De momento, y dado que tampoco podemos esperar que vengan de muy lejos para solucionarnos los problemas, ya que el Nobel de Física Gerard 't Hooft nos ha aguado la fiesta asegurando que «si existiera otra inteligencia en la galaxia ya nos habría dominado», lo cual sería todavía peor, vamos a ir comprando con fe alguna que otra papeleta o incluso décimo. Y si volvemos a no tener suerte, pues a seguir haciendo camino al andar; o como diría la siempre atinada condesa viuda de Romanones: a joderse toca.