¿Seremos capaces de reindustrializar la Región ahora?

Al analizar históricamente los motores económicos de la Región de Murcia se habla de la actividad minera, de la industria agroalimentaria, de las exportaciones hortofrutícolas, ... del turismo y de sus empresas subsidiarias. En la actualidad, sin embargo, ha emergido el sector de la defensa, ya consolidado entre los más dinámicos y con más necesidades y oportunidades, encabezado por el astillero de Navantia Cartagena, que representa aproximadamente el 7,7% del PIB industrial y el 10% del empleo industrial regional. No se trata de un repunte con perspectiva coyuntural, sino del avance de una industria con capacidad de consolidar un ecosistema estructural de empresas auxiliares interconectadas, muchas de ellas pymes regionales, en diversas ramas de actividad: ingeniería, metalurgia, electrónica, mantenimiento naval, etc.

El nuevo entorno empresarial trasciende los límites del astillero; combina industria pesada, con digitalización avanzada e inteligencia artificial (IA); genera empleos estables y cualificados, directos, indirectos e inducidos; y propicia una transferencia tecnológica dual que transita del ámbito militar al civil, generando un retorno directo para la economía regional.

Este proceso industrial, discreto y desconocido, está perfilando en Cartagena, epicentro histórico de la industria naval, una auténtica reactivación económica regional gracias a los programas nacionales de defensa, especialmente el de los submarinos S-80, que, lejos de ser un contrato público puntual, se ha convertido en un potente motor del tejido industrial local, con un efecto económico multiplicador muy considerable. Un ejemplo es la empresa cartagenera SAES, que ha conseguido el contrato de nuevas minas de fondo multiinfluencia para los S-80, por un valor de cerca de tres millones de euros.

Los efectos de este movimiento industrial ilustran a la perfección las bonanzas futuras del sector de la defensa, por lo que son bienvenidas todas las iniciativas del Gobierno regional, como el Caetra. Este programa se centra en fomentar y ayudar a la investigación, la innovación y la colaboración en el sector, y en apoyar el desarrollo de tecnologías duales que conviertan a Cartagena en un referente europeo. Dentro de su desarrollo, el Gobierno regional ha lanzado una línea de cinco millones para 2025/26 que incentivará el impulso de tecnologías duales vinculadas al Arsenal, y en unas semanas va a anunciar una convocatoria de tres millones para financiar proyectos de I+D en el sector de la defensa de empresas tecnológicas regionales, y la puesta en marcha de una aceleradora de IA para tecnologías subacuáticas.

La apuesta estratégica es particularmente brillante, en mi opinión, porque se apoya en varios de los principios básicos de la economía azul: aprovechar los recursos disponibles del entorno, fomentar la cooperación y aumentar la diversidad y la resiliencia de la economía regional. El reto ahora es convertir ese impulso en una estrategia a largo plazo, para lo que será necesario que todos los grupos de interés del sector trabajen conjuntamente en tres frentes: planificación, inversión y formación.

Se debe garantizar la continuidad de los programas de defensa y atraer nuevas empresas auxiliares, planificando una estrategia integral que visibilice ese ecosistema empresarial y lo amplíe a otros municipios y polígonos industriales de la comarca de Cartagena.

El potencial industrial de la industria de defensa se frenará en el futuro sin la conectividad adecuada. Es imprescindible, por tanto, una inversión continua que amplifique la operatividad del puerto de Cartagena y garantice una red de transporte ágil y eficiente que reduzca costes logísticos. Esperamos que ese sea el destino de parte de los trescientos millones de euros que el Gobierno de España va a invertir en el puerto hasta 2029.

La Región no puede desaprovechar la oportunidad de formar el capital humano cualificado necesario en esta reindustrialización. Las universidades y centros educativos regionales necesitan, bajo el impulso del Gobierno regional, reforzar su oferta educativa en ramas industriales, energéticas y digitales. En el actual contexto de incertidumbre geopolítica mundial, Europa va a fomentar una inversión en defensa que será captada por regiones capaces de demostrar capacidad industrial, innovación y talento ¿Por qué no la nuestra? Este impulso de empleo estable, cualificado y con salarios por encima de la media regional, podría facilitar, a largo plazo, la reestructuración de una economía regional caracterizada por escasa especialización en el empleo, sueldos bajos y una estacionalidad crónica en sectores clave, convirtiéndose en el eje estratégico de una nueva industrialización que lidere e innove.

La Región, y todos los actores que intervienen en su desarrollo económico, no puede permitirse fallar en este intento de generar un nuevo polo industrial, tecnológico y de conocimiento estratégico alrededor del puerto de Cartagena, que además cuenta con el beneplácito de la opinión pública, según los últimos datos del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM.