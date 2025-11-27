La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Seremos capaces de reindustrializar la Región ahora?

Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla

Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:14

Al analizar históricamente los motores económicos de la Región de Murcia se habla de la actividad minera, de la industria agroalimentaria, de las exportaciones hortofrutícolas, ... del turismo y de sus empresas subsidiarias. En la actualidad, sin embargo, ha emergido el sector de la defensa, ya consolidado entre los más dinámicos y con más necesidades y oportunidades, encabezado por el astillero de Navantia Cartagena, que representa aproximadamente el 7,7% del PIB industrial y el 10% del empleo industrial regional. No se trata de un repunte con perspectiva coyuntural, sino del avance de una industria con capacidad de consolidar un ecosistema estructural de empresas auxiliares interconectadas, muchas de ellas pymes regionales, en diversas ramas de actividad: ingeniería, metalurgia, electrónica, mantenimiento naval, etc.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Seremos capaces de reindustrializar la Región ahora?