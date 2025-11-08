La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Quemar antes de leer

Hablar rápido es un síntoma. No de inteligencia ni de entusiasmo, sino de miedo a no tener tiempo

Gabriel López

Gabriel López

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:16

Agua caliente. Una tesis doctoral todavía por escribir afirma que las duchas de agua caliente reproducen el entorno del útero materno. El vapor, el aislamiento ... del ruido exterior. Todo parece devolvernos al líquido amniótico, al flotar de neonatos. La investigación sostiene que el placer de quedarse bajo el chorro no es sino una regresión, el deseo inconsciente de recuperar ese espacio seguro donde podíamos ignorar el WhatsApp. «La ducha fría, por el contrario [se veía venir], representa la expulsión», continúa a comienzo de párrafo este trabajo. Negar el agua caliente equivale a negar a la madre. A partir de ahí, el paper trata de explicar con dificultad las duchas heladas al amanecer por voluntad como la sublimación de huérfanos construyendo disciplina y emancipación. La investigación ha dividido a la comunidad científica. Hay quienes señalan las duchas calientes como un síntoma de dependencia emocional. Otros, más pragmáticos, han decidido alternar temperaturas.

laverdad Quemar antes de leer