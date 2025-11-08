Quemar antes de leer

Agua caliente. Una tesis doctoral todavía por escribir afirma que las duchas de agua caliente reproducen el entorno del útero materno. El vapor, el aislamiento ... del ruido exterior. Todo parece devolvernos al líquido amniótico, al flotar de neonatos. La investigación sostiene que el placer de quedarse bajo el chorro no es sino una regresión, el deseo inconsciente de recuperar ese espacio seguro donde podíamos ignorar el WhatsApp. «La ducha fría, por el contrario [se veía venir], representa la expulsión», continúa a comienzo de párrafo este trabajo. Negar el agua caliente equivale a negar a la madre. A partir de ahí, el paper trata de explicar con dificultad las duchas heladas al amanecer por voluntad como la sublimación de huérfanos construyendo disciplina y emancipación. La investigación ha dividido a la comunidad científica. Hay quienes señalan las duchas calientes como un síntoma de dependencia emocional. Otros, más pragmáticos, han decidido alternar temperaturas.

Rito de paso. En el año 2089, cuando las enfermedades terminales dejen de serlo, se convertirán en ritos de paso. Las clínicas ofrecerán paquetes completos para experimentar ese proceso. Diagnóstico, síntomas bien espaciados, tratamientos intensivos simulados, recuperación garantizada. Los pacientes se llamarán usuarios, pero serán clientes que paguen por sentir miedo y alivio, fragilidad y epifanía. Será práctica normalizada, a partir de los 35 años de media, entre el primer matrimonio y su correspondiente divorcio. Una catarsis biotecnológica que resignifique, que ponga el marcador a cero y explique nuevas-versiones-de-uno-mismo. Habrá nuevos haikus, tatuajes y relecturas de Marco Aurelio: «el dolor programado no es dolor». Al principio será moda de oligarcas, poco después llegará la experiencia 'low-cost', menos aparatosa pero con la misma funcionalidad.

Hablar rápido es de pobres. Hablar rápido es un síntoma. No de inteligencia ni de entusiasmo, sino de miedo a no tener tiempo. La gente que corre las palabras parece temer que alguien le quite el turno. La precariedad también enseña a condensar ideas y frases. Turnos de palabra en la reunión de la comunidad. Desde la opulencia, en cambio, se habla lento. El rico (¿quién será?) tiene el lujo de las pausas. Tan natural, desde siempre, nunca nadie se expresó con apremio en el salón de casa. Dispone de los minutos para desarrollar una idea completa. El capitalismo líquido de Bauman gotea también por la lengua. En la precariedad, el habla se convierte en supervivencia. El pobre corre incluso cuando habla sentado. El rico puede guardar silencio sin perder capital simbólico.

Manuel hace cuentas. En los últimos seis años, ha ido a terapia individual y de pareja y ha llevado a su hijo a la infantil

Cadena trófica del fracaso humano. Hay oficios que no existirían sin otros, como fases de un mismo proceso que se dan relevo. El terapeuta de pareja trabaja en cooperación tácita con el abogado de divorcios. Los hosteleros de Nochevieja colaboran estrechamente con los gimnasios en enero. Comparten clientela en ciclos de transformación, la misma gente en distintas fases de una crisis o proyecto vital. El florista y el tanatorio mantienen una relación estable. Boutade: el mercado laboral se sostiene por vasos comunicantes de necesidad y reparación. Cada oficio genera el siguiente. La economía entera depende de ese movimiento continuo, de la circulación entre deseo y agotamiento, entre propósito y arrepentimiento. A saltos de una liana a otra, de un servicio al siguiente, de una versión provisional a la emoción del estreno. Obsolescencia técnico-emocional.

El monstruo que se devora a sí mismo. Manuel hace cuentas. En los últimos seis años, ha ido a terapia individual, terapia de pareja y ha llevado a su hijo a terapia infantil. Tres terapeutas, tres salas con kleenex. Tres versiones del mismo problema. Cada terapia se ocupa de un fragmento. Lleva a su hijo cada tres jueves, a la de pareja acude cada dos jueves, a la suya viernes intercalados. En cada sesión se confiesa con matices nuevos, ajusta los hechos, cambia el orden de los recuerdos. A veces se sorprende imaginando cómo avanzarían esas tramas si se cruzaran, si alguno de los terapeutas interviniera en la historia del otro. Observa que la terapia se ha vuelto un género en sí misma, pero no le preocupa la falta de desenlace. Manuel ya sólo busca sostener la trama, mantener vivo el argumento. Lo importante no es sanar, sino existir dentro del guion. Cada sesión es un ensayo general de sí mismo ante un público mudo. Sospecha que los terapeutas también lo saben, que todos interpretan su papel con profesionalismo y fe suficiente para no romper la cuarta pared.