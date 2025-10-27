Espiritualidad en un mundo globalizado

Vivimos en la era de la globalización ultraneoliberal, un sistema que gira en torno al desmantelamiento del estado de derecho, que fortalece a las multinacionales. ... Este sistema ha configurado una manera de pensar y una determinada cosmovisión. Ha creado una corriente de idolatrización del poder y del dinero. Toda la actividad humana está en función de los intereses del gran capital y de la máxima ganancia. Valora a la persona no por lo que es en sí misma sino por su capacidad de competitividad, de producción y consumo, de compra y venta. De esta manera convierte al ser humano en una pieza del engranaje del sistema y en un objeto al servicio del mismo.

En este modelo socioeconómico un sector minoritario acapara cada vez más la riqueza del planeta. Según Oxfam Internacional el 1% más rico del planeta concentra más riqueza que el 99% restante. Esta realidad imposibilita la verdadera democracia. «La desigualdad es la raíz de los conflictos sociales», decía el papa Francisco. Las condiciones de vida de las grandes mayorías de la humanidad son cada día más dramáticas: crece la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, las migraciones del sur hacia el norte y, tristemente, el armamentismo y las guerras. Se agudizan las crisis económicas. Nunca como hoy ha habido tanta riqueza en el mundo y, sin embargo, aumenta el número de descartados y de hambrientos tanto en el norte como en el nur global.

Los criterios de este sistema, de pensamiento único, son la ambición económica, la competitividad salvaje, la privatización de los servicios públicos, el libre mercado y la especulación. Sus expresiones más visibles son el consumismo descontrolado, el materialismo, el hedonismo, la superficialidad y la creciente falta de sentido de la vida. El individualismo y egocentrismo se imponen sobre la solidaridad; la discriminación, la xenofobia y el racismo sobre la fraternidad; el armamentismo y la guerra sobre la paz; el desarrollo salvaje sobre el desarrollo sostenible y humano; la llegada del 'fin de la historia' y la desesperanza sobre la utopía de un mundo alternativo, más humano. La degradación de valores ha forjado el principio de que «todo lo que puede hacerse debe hacerse», sin ninguna orientación ética y moral.

Hemos entrado en una espiral deshumanizante, carente de ética y de espiritualidad lo cual está llevando a la humanidad a un desequilibrio, generando una crisis de humanidad que se manifiesta no solo en lo económico, sino también en lo político, climático, energético, social...

Es aquí donde surge la apremiante necesidad de reconstruir la espiritualidad, que es mucho más que religiosidad, para impregnar la realidad histórica de espíritu, transformarla y humanizarla. Para ser humano hoy, en un mundo globalizado por el ultraneoliberalismo, es necesaria una sólida espiritualidad. Sin espiritualidad no hay posibilidad de un futuro esperanzador porque es el alma de la vida, raíz y fuente de inspiración para el buen vivir, como aquello que produce en el ser humano una transformación interior abierta al amor.

Corremos el riesgo de vivir la vida superficialmente, atrapados por el pensamiento del sistema, preocupados tan solo por el tener, el poder y la búsqueda del máximo placer, no importando el crecimiento humano-espiritual y la solidaridad con la humanidad sufriente.

Hoy más que nunca necesitamos tomar conciencia del momento histórico que vivimos, dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo queremos vivir. Necesitamos liberarnos del sistema de destrucción y muerte que se nos ha impuesto, para recuperar el sentido de la vida y de la historia.

Necesitamos descubrir y trazar un camino nuevo, más limpio, más feliz, más esperanzador y espiritual. Urge ver y vivir la vida sin ambición de lucro y de poder, y reconstruir el espíritu de justicia, solidaridad, ternura y gratuidad contemplativa. Jesús de Nazaret dijo que «no está hecho el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre», lo que equivale a decir: no está hecho el hombre para la producción, el mercado o el sistema, sino la producción, el mercado y el sistema al servicio del hombre. El ser humano, como señala también la doctrina social de la Iglesia, es el centro de toda actividad social, económica y política.

Urge emprender un cambio de conciencia y una profunda transformación interior que dé sentido a la vida, anime la esperanza en la utopía del reino de Dios y dé fortaleza a la lucha por un mundo nuevo, alternativo. La espiritualidad, por lo tanto, lejos de evadirnos de la realidad social, económica y política, se presenta como una alternativa ético-profética de renovación y de cambio personal y social.