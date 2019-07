POR FALTA DE IDIOTAS QUE NO QUEDE Un 'youtuber' ruso suicida, una madre y una hija que denuncian al sicario contratado, y un conductor que ya le vale Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 1 julio 2019, 23:24

Hola, un idiota menos hay, descanse en paz, y algo desde luego tiene en común este idiota al que me refiero con 'El idiota' escrito por Dostoyevski, y ese algo es que ambos son rusos, de donde Putin; ahí lo dejo. Del idiota que yo les quiero hablar, para que empecemos a quedarnos con la boca abierta por otros asuntos que no sean el de los pactos de verbena que se traen entre manos y testosterona PP, Cs y Vox, es del 'youtuber' llamado Artiom Boldyrev, quien a sus 33 años no solo ha dejado de golpe de ser 'youtuber', lo cual no sería un problema en sí mismo porque, hoy, das una patada a una piedra en el camino que olvidó que su destino era rodar y rodar... y te salen como mínimo tres o cuatro, más otros tantos 'coach' de lo que sea, no sé cuántos 'influencers' de medio pelo o ninguno, y alguna que otra que prefiere que la llamen 'it girl'. El verdadero problema para Artiom Boldyrev es que, y ahí está la clave de todo esto que ya no tiene remedio, es que de golpe ha dejador de existir.

Fue el pasado lunes, tras impactar con su moto contra un camión. 'Bolt', como también se conocía al 'youtuber', por lo visto tenía muchos seguidores vinculados al mundo del motociclismo para los que, horas antes de su trágico final, grabó un vídeo, al que yo no consigo verle la menor gracia, protagonizado por él mismo conduciendo una moto con sus pies -dos, tenía dos, en eso los rusos no se diferencian de los demás humanos- a 100 kilómetros por hora. Un amigo suyo se encargó de publicarlo en Instagram, todo sea por una buena causa. En fin, preguntarse sobre el sentido de su idiotez, o plantearse qué hubiese pasado de haber atropellado él a otra persona por tener la cabeza en los pies, ya parece que no tiene mucho sentido visto en su caso concreto.

Pero es que, espérese usted, porque otras dos eminencias de las Artes y las Ciencias, dos españolas-cañí, una madre y su hija, con las que parece que no conviene toparse, han sido detenidas por la gracia de la Ley tras denunciar, por estafarlas, a un sicario al que habían contratado, como bien podrá imaginarse, no para buscar soluciones al problema de la mendicidad infantil en las grandes urbes del planeta, sino para, eso es, que asesinara sin contemplaciones a la víctima señalada con muy mala idea por ellas, y a la que, para colmo y para no dejarla en paz ni después de asesinada, le debería el sicario, que es un primor de hombre, haber robado los órganos. Y todo, total, porque a la madre le estafó su pareja 60.000 euros, otro que es un lince y que se ha salvado por la campana y porque el sicario ha resultado ser un fraude, una tristeza de sicario, nada, un fantasma. Por cierto, el sicario no es otro que el novio de la hija, que todo queda en familia la mar de bien, al que, como pasaba el tiempo y allí no había muerto que llevarse a la boca, fueron a denunciar cargadas de razones a la mismísima comisaría en la que se quedaron de piedra, se quedaron pez y se quedaron que no daban crédito, de tal modo que es que pellizcabas a los policías y no se daban por aludidos. Claro, fueron detenidas como manda el sentido común, que ellas se habían dejado no se sabe dónde, y tras ellas cayó también el otro menda, el novio que toda madre y todo padre querría para su hija o hijo. En fin, que es más fácil encontrar rosas en el mar que salir a la calle y no toparte con un tonto, incluso en Rusia, donde también es cierto que no todos tienen por qué ser Serguéi Eisenstein, Shostakóvich o Yelena Isinbayeva.

Como tampoco es un ejemplo de delicadeza de porcelana Ming y profesionalidad el conductor de coches fúnebres que ha sido despedido, vaya por Dios, por el detalle, que él debió estimar sin importancia alguna, de ponerle durante el trayecto al cementerio a la hija del difunto, que lo más probable es que no estuviese para muchas alegrías, música tipo rumbas y otros jolgorios. En su defensa, el caballero conductor alega que le advirtió a la mujer que si le hacía el favor de llevarla sería a condición de que ¡fumaría! durante el camino y llevaría la radio fórmula puesta. Según él, ella aceptó. No, si al final la familia va a tener que estarle agradecida por no haberse parado a echarse una siesta.