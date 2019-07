FABRICANTES DE BULOS ¿Cuántas charlas LGTBI se han dado en la Región de Murcia? Yo en 24 años de docencia no he visto ninguna JERÓNIMO TRISTANTE Jueves, 25 julio 2019, 00:10

A eso se limitan: cual Ramonet que vende crecepelo por los mercados, estos tíos van soltando la burrada más gorda que pueden y con eso, poco a poco, van pescando en el mar del descontento. En esa estrategia mundial desarrollada por ese tipo despreciable llamado Steve Bannon y que ha supuesto el auge de la ultraderecha, el ascenso de Trump o el 'Brexit', la gente sigue picando y compra un material averiado para aupar a populistas sin preparación ni programa. Lo vimos claro cuando hace un par de meses 'alguien' comenzó a mover una imagen por WhatsApp en la que veíamos un impreso de matrícula de un colegio de una población cercana al Mar Menor. En ella observábamos que en dicho centro se ofertaba a los alumnos o religión islámica o valores. Punto. Lógicamente, eso genera en el personal una situación de encabronamiento, de invasión y de ataque a nuestra cultura y herencia que motiva al voto a la extrema derecha. Resultó que era mentira, que salieron desmintiéndolo totalmente desde el colegio. Pero ya sirve de poco, porque muchos de los encabronados no han visto ni se han enterado de que era mentira e irán a votar pensando que nos están islamizando a nuestros propios y católicos zagales.

Preocupa, preocupa. Estos tipos explotan el miedo de la gente, preocupan, preocupan y asustan para obtener el voto. Es obvio que en el incidente anterior tuvo que haber un genares que imprimió un falso documento de matrícula de un cole, le hizo una foto y lo pasó para acojonar al personal. Todo 'pensao'. Es la estrategia de Bannon que está instruyendo a la extrema derecha europea al respecto bajo la instauración de dos premisas: una huida de los medios tradicionales -van a por las redes sociales y el WhatsApp- y transmisión de 'hechos alternativos'; es decir, bulos, noticias de las que no les preocupa su veracidad, es lo de menos, sino su fuerza emocional. Recordarán que los defensores del 'Brexit' lograron hacer creer a los británicos que el Reino Unido pagaba 350 millones de euros semanales por la Sanidad europea. ¡Toma ya! No hace falta comprobar si es falso o cierto, encabrona. Y si encabrona, funciona.

Nuestros bulos. Y es por esto que los imitadores a lo cutre de Bannon en esta Vetusta que es nuestra Murcia, pues trabajan los suyos propios. A saber, las charlitas LGTBI. Y llegado a este punto quiero hacer un apunte: en mi dilatada experiencia docente he visto charlas a los chicos y chicas de Policía Nacional, Guardia Civil, asociaciones de extoxicómanos, presos, ecologistas, monitores de los ayuntamientos y un largo etcétera. Todas ellas me parecen muy necesarias y muy bien impartidas, ojo. Pero los ultras -y muchos que van de moderados también- no se quejan de ellas. Solo les molestan unas charlas: las del LGTBI. No piden acreditación a nadie más, solo a los gais. Si te mola que venga 'to Dios' a los centros y te molestan solo las de un colectivo eso tiene un nombre: homofobia.

Agita el avispero. Y ahí viene el bulo. ¿Cuántas charlas se han dado en Murcia de ese tipo? Yo no he visto ninguna. Ellos crean la sensación en los sectores más conservadores de que se cuentan por cientos las hordas de travestis en los colegios e institutos enseñando a los zagales como autopenetrarse con multitud de juguetes sexuales. Falso. Falso. Mentira. Yo trabajo con adolescentes desde hace más de 24 años y el que sabe un poco de esto, sabe que a esa edad muchos están hechos un lío. Aquellos que son gais, porque lo son, necesitan sobremanera que alguien que sabe lo que les está pasando les eche un cable. Y si ya de paso, sus compañeros entienden que no está bien meterse con el 'maricón', pues miel sobre hojuelas. Y ya está, de eso se trata. Los fachas son fachas pero usted, querido amigo que me lee, si da pábulo a sus bulos acabará siendo tan responsable como ellos del paso atrás que está dando nuestra sociedad. Esto quedó de manifiesto el otro día cuando un tío preparado, Urralburu, le dio un auténtico revolcón a Liarte, del partido neandertal, que dejó claro que no sabía ni de qué hablaba ni dónde se habían dado esas supuestas charlas. Lo que subyace aquí es algo tan cutre, tan franquista, tan retrógado, como que si le dan una charla al crío se me vuelve 'maricón' y no, amigos, a mí no me gustan las mujeres por ninguna charla sino porque soy heterosexual. Igual que hay otros que desde que empezaron a despertar a la sexualidad se sienten homosexuales o bisexuales o lo que ellos quieran. Y después de ese bulo de las charlas lascivas se inventan otro, el del 'adoctrinamiento'. Y así hasta el infinito. Luego, el que escucha lo que dicen comprueba que ni se estudian los temas ni saben de lo que hablan y mientras tanto PP y Cs, de palmeros de los creadores de bulos, la ultraderecha. Piensen amigos, y ayudemos a esos zagales y zagalas que pasan por una época difícil, la adolescencia. Punto.