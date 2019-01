ESCOMBRERAS Y EL GORGUEL Un proyecto duerme el sueño de los justos; el otro no es más que una distracción ADRIÁN ÁNGEL VIUDES EX PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Sábado, 26 enero 2019, 02:27

Nuestro querido periódico 'La Verdad' publicó lo declarado en rueda de prensa por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, don Joaquín Segado, acerca de la ampliación de la dársena de Escombreras. Apoyándose en el dique de cierre suroeste, el Puerto pretende ampliar los tráficos de graneles y/o contenedores. Según el presidente, este proyecto, en el que se lleva un año trabajando conjuntamente con Puertos del Estado, y que vería la luz dentro de diez años, es compatible con el del Gorguel, y además si el del Gorguel no fuera factible la ampliación se dedicaría a graneles.

Desde mi larga experiencia como presidente del Puerto quiero dar mi opinión para que los cartageneros puedan sacar conclusiones.

Coincido con el señor Segado en que el Puerto de Cartagena, con sus dos dársenas, está concluido. Ese fue el motivo por el que, con mi anterior equipo, buscamos una ampliación para atender, dada nuestra excelente situación geoestratégica en la ruta Canal de Suez-Estrecho de Gibraltar, el gran tráfico de contenedores y así nació el proyecto del nuevo puerto en El Gorguel.

La ampliación de la dársena de Escombreras hacia el oeste fue desechada por dos razones: la gran profundidad, menos de cincuenta metros en el arranque y más de de ochenta en el resto, encarecería enormemente los costes de construcción, y la declaración de LIC marino de toda el agua que desde el dique llega hasta Cabo Tiñoso. Ese grado de protección, el mismo que el del Gorguel, dificultaba y dificulta el proyecto por problemas con cetáceos y la tortuga boba.

En cuanto a la compatibilidad de este nuevo proyecto con el del Gorguel no estoy de acuerdo y estas son las razones: el Puerto de Cartagena no dispone de la tesorería necesaria para acometer ambos proyectos. Por otra parte no es igual el tamaño de una superficie portuaria destinada a graneles que a contenedores, de manera que si lo que se piensa es destinar la ampliación a trafico de graneles y luego, de fracasar el Gorguel, quisiera destinarse a contenedores no se podrían operar más de ochocientos mil, muy lejos de los tres millones que podrían operarse en el Gorguel. Una terminal de contenedores de esta dimensión es demasiado grande para el 'hinterland' del Puerto y muy pequeña para atraer lineas transoceánicas y competir con el puerto de Valencia. Es cierto que el Puerto necesita para su entorno algo más de lo que el muelle de Santa Lucía pueda disponer para el tráfico doméstico de contenedores, pero esta no es la solución y mucho menos el planteamiento.

Por ultimo, me sorprende la exigencia con la que la portavoz del gobierno regional, doña Noelia Arroyo, urge al Gobierno de la nación para que el proyecto del Gorguel sea declarado de interés económico preferente. Quizás no recuerde que esa petición debería haberla hecho hace ya muchos años, el presidente regional don Ramón Luis Valcarcel cuando el PP de don Mariano Rajoy gozaba de una cómoda mayoría absoluta.

Opino, aun a riego de error, que El Gorguel duerme el sueño de los justos y que la ampliación de Escombreras no es más que una distracción. Las elecciones autonómicas y municipales están al caer y hay que tener entretenido al personal.