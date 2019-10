¡Enhorabuena! El Gobierno regional ha dado motivos más que sobrados para que se le retiren, y ya, las competencias en materia de Medio Ambiente y Agricultura JERÓNIMO TRISTANTE Martes, 15 octubre 2019, 04:16

¡Lo habéis conseguido! ¡Enhorabuena! Todo el que ha practicado deporte en su vida sabe que cuando el rival te gana se le felicita. Es mejor que tú: más listo, tiene más medios, más duro, compite mejor. Yo me encuentro enclavado desde hace mucho tiempo en un bando muy claro: el de aquellos que luchan por salvar el Mar Menor. Aquí no hay grises. O estás con los buenos o con los malos. O estás con los que contaminan y con los que se lo permiten, o con los que quieren salvar a esa joya y además que se cumplan las leyes. Pues bien queridos contaminadores: habéis ganado. Enhorabuena, tíos. Sois mejores que nosotros, os habéis salido con la vuestra. Y de rositas, ojo: la faltriquera, llena de billetes; los delitos cometidos, impunes; la influencia sobre el Gobierno regional, un apéndice más del cotarro, intacta. Europa no os toca, el Estado, tampoco. Chapó, jaque mate, enhorabuena. Podéis descansar tranquilos. Si es que podéis dormir, claro. La primera parte de vuestro plan se ha cumplido: el Mar Menor ha muerto. Ahora viene la segunda que yo me la sé.

Piratas del latifundio. Así definió el otro día un amigo a estos que han matado al Mar Menor. Que quede claro que no hablamos de esos pequeños agricultores que no ven una gota de agua y que sufren la presión, las multas. Hablamos de grandes empresas, que ponen y quitan consejeros de Agricultura a su antojo, de agroindustria, depredadora, voraz, nada que ver con el uso tradicional y racional de la tierra. Hablamos de empresas sin alma que, cuando todo arda, se irán a otro lugar. Una gente que tiene a todo un Gobierno regional comiendo de su mano. Que han matado al Mar Menor, todos lo hemos visto, todos hemos llorado estos días con el olor de la muerte aún flotando en nuestro interior, con esas imágenes horribles de tantos y tantos peces boqueando, saltando fuera de un agua contaminada hasta el extremo, asquerosa, que ahoga.

155. El Gobierno regional ha dado motivos más que sobrados para que se le retiren, y ya, las competencias en materia de Medio Ambiente y Agricultura. No una es cosa de un día, no, sino de 25 años. Sólo esa dejación de funciones es, a buen seguro, constitutiva de graves delitos. No hablaré ya de connivencia descarada con un sector económico porque eso habrían de confirmarlo los tribunales, pero esto huele muy mal. Les invito a que examinen las declaraciones de los miembros del Gobierno y del PP durante todos estos años. Todo medido, estudiado. Fíjense que ninguno de ellos ha mencionado o mencionará siquiera la palabra maldita, 'nitratos'. Saben lo que se juegan. Lo han probado con todo: que si el 'efecto Lucifer', que si 'los bronceadores', 'las embarcaciones'... lo que sea con tal de despistar a la gente.

Eutrofización. Seamos realistas, ese concepto no ha terminado de llegar a la población y es lógico. Y el Gobierno regional se ha currado mucho que no llegara. Cuando los biólogos te hablan de parámetros bioquímicos o microbiológicos, cosas que no se ven, pijo, la gente mira a los que mandan. Los que mandan, 'Winston' López Miras, 'Indira' Franco, el PAS o el 'Chache' Valcárcel tienen atribuida por ley la obligación de proteger al medio ambiente y a la gente. Y los ciudadanos ven que sus dirigentes dicen que el «Mar Menor está especial» o que, como dice el Teo -véanlo en Twitter-, «los que hablan mal del Mar Menor le hacen un flaco favor porque está mejor que nunca», y el pueblo les cree. Lógico. ¿Quién va a imaginar que los que mandan van a estar ocultando algo así? ¿Cuándo ve la gente lo que está pasando? Cuando se ve macroscópicamente. Las imágenes de miles de peces muriendo no dan lugar a equívoco. Han matado al Mar Menor. Y deben pagar por ello.

Campaña. La brillantísima campaña de comunicación al respecto llevada a cabo por el Gobierno regional para ocultar el mayor impacto de la UE en los últimos 30 años podría ser hasta delito. Ahí lo dejo. Por poner un ejemplo, Luengo, ascendido a consejero tras su desastrosa gestión en el Mar Menor como director general, se despachaba diciendo que esto era por la DANA. ¡Toma ya! El Gobierno regional está sellando todos los cauces para que esta información no llegue a los medios nacionales. Hagamos que llegue, amigos. PAS cayó cuando 'lo suyo' brincó Albacete y llegó a Madrid. Ahora dragaréis las golas para que el Mediterráneo entre en el Mar Menor como pretendéis hace tiempo. Habéis ganado. Pero yo os juro que no descansaré para que esto se sepa, en España, en Europa, y que algún día paguen los culpables: los asesinos del Mar Menor y sus cómplices necesarios.