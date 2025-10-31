La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joyas del Museo del Louvre. AFP

Joyas

Con el robo en el Louvre, en siete minutos, Francia perdió parte de su historia

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Mis abuelos tenían una joyería en el Casco Viejo de Bilbao. En la trastienda, mientras mordía el bocadillo de la merienda, veía a mi abuelo, ... absolutamente concentrado con su 'súper ojo', un artilugio que se incrustaba en la cuenca mientras sujetaba con pinzas una esmeralda refulgente. Un foco potente escupía una luz reveladora, a la que rodeaba una oscuridad litúrgica en la que se escuchaban su respiración y mis mordiscos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Joyas

Joyas