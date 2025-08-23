La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Powell gana tiempo

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

El discurso de Jerome Powell en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los tipos de interés, ... refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura política de Estados Unidos. La Reserva Federal abre así la puerta a un recorte de tipos ante el enfriamiento del mercado laboral, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. Este giro busca prevenir una oleada de despidos, pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político: Donald Trump ha convertido los datos que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante las cifras de empleo y los ataques a miembros de la Fed, como hacia la gobernadora de la institución, Lisa Cook, muestran una estrategia de presión que mina la independencia del banco central y, con ello, la credibilidad del sistema económico. El riesgo es evidente: si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Powell gana tiempo