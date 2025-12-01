La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Trump vuelve al 'patio trasero'

Dudas sobre los objetivos reales de EE UU cuando extrema el acoso a Maduro y a la vez anuncia el indulto al expresidente hondureño

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:41

El senador republicano Lindsey Graham lo expresa con descarnada sinceridad al elogiar «la determinación» de Donald Trump de «lidiar con los países del califato de ... la droga que habitan nuestro 'patio trasero', principalmente Venezuela». El «cierre» del espacio aéreo venezolano, anunciado el sábado por el inquilino de la Casa Blanca, es, de momento, el último paso en la progresiva estrategia para hostigar a Nicolás Maduro, para asfixiar el cielo de una nación tan dependiente del exterior y para mantener la amenaza de intervención armada después de semanas de gigantesco despliegue naval en el Caribe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  7. 7

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  8. 8

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  9. 9 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»
  10. 10

    La Navidad más cara de la historia hará mella en el ahorro de las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump vuelve al 'patio trasero'