Editorial

Retos pendientes en el empleo

Más allá de las mejoras relativas, los datos del Ministerio recuerdan la precariedad laboral en España

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:50

De los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueden destacarse tres aspectos positivos. En primer lugar, España logra 141. ... 926 nuevos afiliados a la Seguridad Social y supera así los 21,8 millones de afiliados. Este récord se explica fundamentalmente por la reincorporación de profesores con ocasión del arranque del curso escolar, que ha logrado compensar el habitual desplome de empleos en el sector de la hostelería y otros servicios relacionados con el turismo tras el final de la temporada de verano. Además, en términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene igualmente en cotas históricas, con un incremento de más de medio millón de inscritos a la Seguridad Social en el último año. Sobresale igualmente el impulso del empleo femenino, que ha protagonizado las tres cuartas partes de las afiliaciones del mes (110.000 más, frente a 32.000 nuevos ocupados varones) y que ya representan un 47,4% del total del sistema. Aunque se ha producido un aumento de 22.101 parados –en la Región de Murcia el paro también subió en 470 personas, un 0,8% más–, la cifra nacional representa el octubre con menor desempleo desde 2007.

