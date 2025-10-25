La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pulso preelectoral

Al margen de qué ocurra con la legislatura, el país camina hacia un ciclo con las urnas que no puede ser la excusa para la parálisis

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25

La reapertura de negociaciones –de incierto resultado– con el Gobierno conservador de Alemania para el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en ... la UE constituye uno más de los gestos 'in extremis' del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Junts ante el nuevo órdago de los soberanistas. Y, otra vez, el movimiento reactivo reviste de oportunismo y resta credibilidad al compromiso con una cuestión –la pluralidad de lenguas oficializadas como propias en la Constitución española– que habría merecido hace tiempo, como otros tantos asuntos, un entendimiento en clave de Estado. Con el agravante de que el disenso entre el PSOE y el PP y el hecho de que este sea uno de los precios exigidos por Carles Puigdemont y los suyos para sostener el mandato de Pedro Sánchez, transforma la gestión de ese plurilingüismo en un estandarte exclusivo de los nacionalistas. El lunes se comprobará fuera de España, en Perpiñán, hasta qué punto este guiño del Gobierno u otros de aquí a entonces hacen mella o no en Puigdemont, atenazado por la necesidad de hacer contantes y sonantes los compromisos que permitieron a Sánchez volver a ser investido presidente hace dos años y por la competencia electoral del independentismo de ultraderecha de Alianza Catalana. Pero por de pronto, la escalada de Junts ha incentivado la sensación de una legislatura fuera de control, en la que el propio presidente del Gobierno, agitando banderas de fondo –Gaza o el aborto– y otras de ocasión –el cambio horario–, emite señales en código preelectoral aun cuando insista en que resistirá hasta 2027.

