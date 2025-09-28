La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pulso indebido

Editorial ·

Con respeto a sus derechos, la justiciable Gómez no debería proyectar la impresión de que libra una pugna con Peinado instigada por Moncloa

LA VERDAD

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:20

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fue escenario ayer de lo que tiene todas las trazas de un indebido pulso entre su titular, ... el magistrado Juan Carlos Peinado, y una justiciable singular: Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno plantó al juez, que pretendía comunicarle en persona su intención de sentarla ante un jurado popular por malversación al haber utilizado presuntamente a la directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas profesionales. Ni Álvarez ni el ahora delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, acudieron a las dependencias de Plaza de Castilla, escudándose, como Gómez, en una circular de la Fiscalía de 1995, el año de la ley del jurado, que les permitiría ausentarse y delegar en sus abogados. La Magistratura no solo ha de ser independiente e imparcial sino, además, dar rigurosa apariencia de ello; de ahí lo cuestionable de que Peinado fijara la citación un inhabitual sábado a las seis de la tarde. Pero los derechos que asisten a los encausados a defenderse no deberían proyectar la impresión de que la ciudadana Gómez libra una pugna con el instructor instigada desde la Presidencia del Gobierno; especialmente cuando Moncloa había interpretado la última resolución de Peinado como un intento de «humillar» a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pulso indebido