Editorial

Un pontificado por definir

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:18

Cien días después de su elección, la enorme expectación mundial que rodeó la llegada al Vaticano de Robert Prevost ha cedido paso a una atención ... más específica a las líneas que marcará en su pontificado todavía por definir. Después de la etapa de Francisco, caracterizada por algunas decisiones rompedoras, León XIV ha recuperado el veraneo en Castel Gandolfo, en lo que se interpreta como un gesto hacia los sectores católicos más tradicionalistas. En la línea del argentino, ha clamado por el fin del sufrimiento en Gaza y dedicado, quizás, una atención más deferente a la guerra en Ucrania. Aún habrá que aguardar a los nombramientos en la curia y a la primera encíclica para profundizar en la orientación de su mandato. Se espera con curiosidad cómo encarará el primer obispo de Roma estadounidense la beligerancia del clero de su país y el carácter disruptor que Donald Trump imprime a su relación con el mundo. El camino mostrado en su diócesis peruana de Chiclayo debería anticipar un avance decidido en la lucha contra los abusos sexuales por parte de religiosos, una losa que la Iglesia debe remover con atención a las víctimas, transparencia en los casos y cultura de prevención.

Espacios grises

