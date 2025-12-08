La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

Parálisis en campaña

Editorial ·

El ciclo electoral que abrirán las autonómicas en Extremadura no puede orillar el bien común y un mínimo entendimiento

LA VERDAD

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:45

El bibloquismo que viene definiendo la presidencia de Pedro Sánchez se asoma ahora, en medio del asfixiante atmósfera por las causas de corrupción y escándalos ... como los que afectan a los derechos de las mujeres, a una guerra de guerrillas. Una pugna feroz a varias bandas por la que Sánchez persigue un control de daños que le permita sostener al PSOE; Alberto Núñez Feijóo, dar el aldabonazo que cristalice el viraje de España hacia el centroderecha sin atarse irremediablemente a Vox; Santiago Abascal, condicionar el marco político e ideológico del país; las izquierdas sobrevivir al voto útil hacia los socialistas y a sus propias rencillas; y los soberanismos catalanes y vascos, aunque aparentemente sus intereses se sitúen extramuros de los comicios autonómicos que no son los suyos, seguir haciendo valer su influencia en un escenario convulso.

