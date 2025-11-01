La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Pagos bajo sospecha

El PSOE no puede mantenerse impertérrito cuando el juez del Supremo no ve creíbles sus explicaciones sobre los pagos a Ábalos y Koldo

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:26

Una vez más, será la instrucción judicial la que determine si la mecánica de pago de gastos del PSOE incurrió en algún ilícito y, en ... el supuesto de que se verifique, cuál es su alcance. Pero lo que resulta difícilmente sostenible es que los socialistas, como se ha afanado en subrayar el propio presidente del Gobierno, comparecencia en el Senado incluida, insistan en que esas retribuciones en metálico «contra factura» son la práctica habitual cuando el recurso al 'cash' se ha venido desterrando desde hace años precisamente para evitar corruptelas; cuando se sustituyen las transferencias bancarias por el traslado físico de dinero –hasta un millón de euros entre 2027 y 2024– desde la cuenta del PSOE en el BBVA; o cuando era Koldo García, sin cargo orgánico conocido, el encargado de una función tan desconcertante como la de recibir esos pagos por gastos y repartirlos. Insinuar, como hizo ayer Patxi López, que el juez del Supremo actúa con intención política para favorecer al PP se antoja un simple parapeto que no exonera a los suyos de ofrecer las explicaciones creíbles que, según la justicia, no están dando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  2. 2 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  3. 3

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  4. 4 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  5. 5 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  6. 6 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  7. 7 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  8. 8

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  9. 9 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  10. 10

    Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pagos bajo sospecha