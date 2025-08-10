La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La oportunidad china

Editorial ·

El consumidor se abre a los coches eléctricos del gigante asiático, que aportan inversión y empleo al trasladar factorías a España

LA VERDAD

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:10

En esta época de matonismo arancelario se siguen abriendo camino las relaciones comerciales de mutuo beneficio entre países o zonas de influencia, en el marco ... del respeto a las reglas de libre comercio de las que se ha dotado la comunidad internacional. La conversión de España en puerta de entrada del vehículo eléctrico chino en Europa representa una vía para transformar en oportunidad la inevitable llegada a nuestro mercado de los cada vez más competitivos coches del gigante asiático.

