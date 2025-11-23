El ocaso del clan Pujol Ferrusola

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

Pujol fue un símbolo de la Cataluña contemporánea. Gobernó entre 1980 y 2003, tuvo un papel decisivo en la modernización de la región y fue una figura enormemente popular hasta que el estallido del famoso caso del 3% echó por tierra el mito del pujolismo y de la singularidad catalana. Además de salpicar a su partido de manera grave, el escándalo mostró que el clan Pujol Ferrusola, liderado por el expresidente y su mujer, y seguidos de cerca por el primogénito, se valió de la indiscutida posición privilegiada del patriarca en la vida política, social y económica de Cataluña para acumular un patrimonio desmedido. Siempre estuvo cuestionado por las dudas sobre el origen de esta riqueza, que él achacaba a una herencia que, además, nunca fue formalizada. La investigación desveló una trama corrupta de largo alcance: comisiones ilegales, cientos de millones de euros en paraísos fiscales, empresas pantalla y testaferros. Las consecuencias políticas del caso no fueron menores: Convergència perdió para siempre la hegemonía de las décadas del pujolismo y se vio obligada a acelerar el 'procés' para desviar la atención mediática e incluso a cambiar dos veces de marca, primero PDeCat y después Junts.

La vista contra la familia del expresidente de la Generalitat arranca este lunes. El abogado de Jordi Pujol solicitó el jueves el archivo de la causa por su delicado estado de salud. El tribunal examinará al expresidente por videoconferencia para valorar si se encuentra en condiciones de afrontarlo o si, como ocurriera con su mujer Marta Ferrusola, acuerda el sobreseimiento. Sea como fuere, el legado político del 'Molt Honorable' quedará irremediablemente oscurecido por los escándalos.