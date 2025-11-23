La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

El ocaso del clan Pujol Ferrusola

La Audiencia Nacional determinará si la familia del expresidente se enriqueció por el cobro de comisiones ilegales

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:27

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

