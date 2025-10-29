La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Mazón sigue embarrado

Su atrincheramiento es una losa para las aspiraciones electorales de Feijóo, un año después de una dana que exige medidas de prevención

LA VERDAD

LA VERDAD

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:09

La gran anomalía un año después de la devastadora dana de Valencia que dejó 229 muertos sigue siendo Carlos Mazón, cuya negligente actuación durante la ... tragedia obliga a empezar por El Ventorro. Que haya que hacerlo por encima de la urgente reconstrucción de vidas y bienes, y de la necesaria aplicación de medidas de prevención para frenar una nueva catástrofe, constata la dimensión del agujero negro en el que se ha convertido la gestión del presidente de la Generalitat. Todo lo que comenzó en aquel restaurante a las 15.00 horas, con la inoportuna comida de trabajo de Carlos Mazón con Maribel Vilaplana en mitad de la tragedia, constituye un penoso ejemplo de irresponsabilidad pública ante una crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  8. 8 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  9. 9

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  10. 10 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mazón sigue embarrado