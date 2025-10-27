La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Máxima presión contra Putin

Ahora que Trump sanciona a las petroleras rusas, urge que Europa afine el sistema para dirigir a Ucrania los fondos congelados a Moscú

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:14

Vladímir Putin recurre al manual de la Guerra Fría para responder a las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, las mayores compañías energéticas ... de su país. El autócrata ruso aparece de uniforme para resucitar la amenaza nuclear, ahora a cargo de un misil de crucero de 14.000 kilómetros de alcance. Una reacción de impotencia ante el castigo anunciado por Donald Trump, que al parecer se habría hartado de que las maniobras dilatorias del Kremlin para abordar el fin de la guerra en Ucrania ensombrecieran el papel de 'pacificador en jefe' que reclama después de la imperfecta tregua conseguida en Gaza. Las medidas contra las fuentes de ingresos que alimentan su maquinaria bélica representan un pinchazo, siquiera temporal, de la estrategia de seducción de Putin hacia la Administración Trump. El giro de guion del republicano da entrada a interlocutores tradicionalmente 'duros' con Rusia, como el secretario de Estado, Marco Rubio. El responsable del Tesoro, Scott Bessent, aparece igualmente como impulsor de las sanciones. Aunque también es el que permitió el acceso del 'consigliere' de Putin, Kirill Dmitriev, despachado de urgencia el fin de semana a Washington para renovar la propaganda favorable a preservar las relaciones bilaterales por encima de las atrocidades cotidianas contra los civiles ucranianos.

