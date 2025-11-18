La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Líderes en macroeconomía

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:09

España se consolida como el país líder del crecimiento entre las grandes economías europeas, con una previsión de aumento del PIB, para este año, del ... 2,9%. La actualización de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, en línea con los cálculos del Gobierno, supone que la economía nacional duplicará la media de los países de la Unión (1,4%) y rebasará, con holgura, las magras subidas de Alemania (0,2%) o Francia (0,7%). Con todo, la tendencia es decreciente respecto al año 2024. Esa inflexión se detecta también en los moderados descensos de la actividad macroeconómica que se calculan para los dos próximos años. El sostenido consumo privado, las inversiones y la demanda interna tiran de una economía que, gracias al turismo y la emigración, supera un contexto global de gran incertidumbre. La baja exposición de nuestras exportaciones al mercado estadounidense y la anticipación de ventas para eludir el aumento de los aranceles han permitido, hasta el momento, sortear el impacto de la política de Trump. El claroscuro de estos brillantes datos macro lo representan, sin embargo, un paro por encima del 10%, también liderando la UE, y la incapacidad de la gestión gubernamental para trasladarlos a la economía de las familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  6. 6

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  7. 7 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  8. 8

    Clases de español para familias de alumnos extranjeros: el gesto altruista de dos profesoras de Murcia para romper barreras
  9. 9 Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos»
  10. 10

    Sandía ovalada y alcachofa gourmet: así reinventa la Región de Murcia sus frutas y verduras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Líderes en macroeconomía