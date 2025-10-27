La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Legislatura desarbolada

La ruptura de Puigdemont con Sánchez y el anticipo electoral en Extremadura aceleran la sensación de final de ciclo

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:47

La determinación de Pedro Sánchez de proseguir con la legislatura incluso en el supuesto, cada vez más notorio, de que no logre sacar adelante tampoco ... el proyecto de Presupuestos para 2026 se viene topando con un contexto político en el que el presidente, aunque sea quien tiene la llave de la convocatoria de las generales, no es el único actor que puede condicionar el turbulento devenir de su mandato. Aunque no contribuirá a una moción de censura con el PP y Vox que pueda desalojarlo del poder, Carles Puigdemont colocó ayer el cuatrienio español en una tesitura que solo deja a Sánchez dos alternativas: o bien proseguir arrostrando la erosión no de tener que negociar de manera extenuante con Junts y el resto de los socios para intentar llevar adelante su agenda política y legislativa, sino no pudiendo contar ya con interlocutores suficientes al otro lado mientras el PSOE y Sumar intensifican, dentro del propio Gobierno, sus diferencias; o bien poner fin a la agonía que marca la legislatura desde su inicio, hace dos años, disolviendo las Cortes y llamando a las urnas a los españoles. El segundo acontecimiento político de la jornada, el anuncio de la presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, de que precipita los comicios autonómicos al 21 de diciembre ante el bloqueo de sus Presupuestos contrasta de manera tan visible con la voluntad de Sánchez de resistir sin los suyos que el presidente no puede pasarlo por alto como si no tuviera que sentirse interpelado.

laverdad Legislatura desarbolada