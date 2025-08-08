La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pleno de Jumilla celebrado el miércoles. Javier Carrión / AGM
Editorial

Jugar con fuego

El PP necesita evitar que Vox le utilice para trasladar a las instituciones su agenda ultra, como acaba de ocurrir en Jumilla

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:18

La Región de Murcia se ha convertido este verano en escenario de episodios que perturban la convivencia. Primero fueron las «cacerías» de inmigrantes hace menos ... de un mes en Torre Pacheco. Ahora una moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla quiere restringir el uso de centros deportivos municipales para que no puedan acoger «actividades culturales, sociales o religiosas». La comunidad musulmana –1.500 de sus 27.000 habitantes– se ha sentido de inmediato aludida, porque en los dos últimos años celebró en campos de fútbol las fiestas del fin de Ramadán y del Sacrificio, cuando familias completas se reúnen para el rezo de primera hora de la mañana. Que hosteleros del municipio les ofrezcan locales alternativos prueba la inexistencia de conflictividad social.

