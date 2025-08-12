La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La inmigración como ariete

Que el PP se haya dejado enredar en la dinámica dogmática de Vox no exime al Gobierno de conducirse sin la tentación del oportunismo

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 12 de agosto 2025, 00:42

La gestión de la inmigración viene copando la agenda política y social en un cóctel de situaciones de distinta relevancia –o con ninguna en origen– ... que amenaza con convertirse en explosivo si lo agitan el extremismo ideológico y los pedestres intereses políticos y electorales. Porque aunque sean extranjeros los protagonistas, o se les quiera transformar en protagonistas, nada tiene que ver la crisis real de los miles de menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias un destino, bajo solicitud de asilo o no, con los disturbios intencionados de grupos ultra en Torre Pacheco tras la paliza sufrida por un vecino a manos de un joven magrebí ya encausado judicialmente o la controvertida iniciativa aprobada por el PP y Vox en la también localidad murciana de Jumilla para vetar ritos islámicos en el polideportivo municipal. La confusión es terreno abonado para la demagogia que identifica distintas casuísticas como el síntoma siempre de un mismo problema –exista o se cree artificialmente– y que pesca en el mar inflamable de las identidades, los sentimientos y los potenciales agravios. Los valores constitucionales que rigen la convivencia en España animan y también obligan a velar por una cohesión social que integre al diferente y en la que este se muestre dispuesto a integrarse. Pero los desafíos que pueda traer consigo la inmigración no habían derivado en conflicto insalvable ni en Torre Pacheco ni en Jumilla.

