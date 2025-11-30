La guerra de los drones

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La guerra ha cambiado. La imagen clásica de dos potencias que se enfrentan cara a cara hasta que una de ellas se bate en retirada ... o se rinde es historia. Hoy las guerras se libran fuera y dentro del campo de batalla; incluso más allá del mundo real, en el mundo digital. Al despliegue de tropas sobre el terreno se suman artimañas no convencionales favorecidas por el desarrollo de nuevas tecnologías, como la desinformación y la IA. En esta línea, los drones armados constituyen un ejemplo especialmente ilustrativo del potencial desestabilizador de la tecnología. Como nos muestra la guerra entre Ucrania y Rusia, una aeronave no tripulada pequeña y barata puede producir altísimos daños materiales y humanos a kilómetros de distancia. Por ello, los sistemas de defensa contra drones se han convertido en elementos imprescindibles de la estrategia militar. El concepto y alcance de la guerra son así ampliados constantemente hasta abarcar todos los rincones de la sociedad, colonizar la experiencia humana al completo y, así, extender gradualmente el pánico y la incertidumbre. Los nuevos derroteros de la guerra contemporánea plantean dilemas éticos y jurídicos de primer orden que los Estados no deberían obviar.

