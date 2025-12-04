Las formas de la violencia

Compartir

Más de 40 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en este 2025 que aún no ha terminado. Siendo éste el crimen más terrible, ... son muchas las formas que toma esta lacra en nuestro país. Los datos son desgarradores: una de cada diez mujeres residentes en España ha sufrido violencia física y el 30,3 % –un total de 6,4 millones– admite haber sufrido alguna forma de agresión. Son los datos que se desprenden de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en la que participaron 11.800 mujeres. El estudio centra sus esfuerzos en desvelar las formas diversas que adopta la violencia y a las que se enfrentan las mujeres todos los días. Respecto de la sexual, la encuesta señala que el 14,5% de las mujeres manifiesta haber sido víctima de ella. Otra forma de violencia ejercida contra las mujeres es el acoso, que se ha expandido a nuevos territorios de la mano de las nuevas tecnologías: nada menos que un 36% de mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y más de dos millones manifiestan haber recibido mensajes sexuales inapropiados de forma virtual. Por su parte, la llamada violencia económica, además de limitar la autonomía de las mujeres, tiene el perjuicio añadido de que aumenta cinco veces más el riesgo de sufrir violencia de la pareja actual. Asimismo, la psicológica es padecida por un 20,9 % de las mayores de 16 años, lo que supone 4,4 millones de mujeres.

Las consecuencias de todo ello son devastadoras. No sólo por la violencia en sí misma, sino por los efectos duraderos que ésta produce en la víctima. Los estragos sobre la salud mental son un problema social de primer orden que no puede ignorarse: los datos muestran que 1,6 millones de mujeres en España sufren secuelas psicológicas posteriores –hablamos del 53,8% de las que han sufrido violencia y el 77% de las que han sufrido violación– y que las mujeres que han sido víctimas de una violación se exponen a intentos de suicidio con una probabilidad trece veces mayor. Para evitar que esta tragedia social se perpetúe, la lucha contra la violencia exige actuar en varios planos al mismo tiempo y en estrecha colaboración entre autoridades políticas, educativas y sanitarias. Y es que, pese a que España ha avanzado en los últimos años en materia de concienciación, los datos ilustran una triste realidad: hay todavía mucho trabajo por hacer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión