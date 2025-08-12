La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Emancipación, cada vez más lejos

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 12 de agosto 2025, 23:29

Disponer de empleo debería franquear el objetivo de abandonar el hogar familiar. Y más cuando en España desciende el paro juvenil y crecen los salarios ... reales. Pero sigue dominando la precariedad y ni siquiera un contrato indefinido permite aspirar a una vida independiente. Porque es el paso siguiente, el del acceso a una vivienda, el obstáculo que, en el mejor de los casos, retrasa los planes para emanciparse. Según el Consejo de la Juventud, solo el 15% de los menores de 30 años puede dejar el nido, la mitad de los que lo consiguen en el resto de Europa. Entre los que trabajan, siete de cada diez viven todavía con los padres. El mercado inmobiliario reserva su escasísima oferta para una demanda que no busca un domicilio sino una inversión. Los precios desbocados vetan a los candidatos con salarios anuales medios de 14.000 euros, abocados al alquiler en un piso compartido. Las administraciones se muestran sensibles hacia la dificultad de los jóvenes para encontrar un lugar asequible desde el que desarrollar un proyecto vital. Pero su ritmo de reacción es lento y las medidas para atender esta auténtica emergencia social tampoco escapan al enfrentamiento político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  2. 2 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  9. 9

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  10. 10

    El plan de Etxeberria en el Real Murcia, a media cocción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Emancipación, cada vez más lejos