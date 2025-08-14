La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Contrato migratorio

El menor extranjero acogido hoy e integrado de forma solidaria y efectiva está llamado a ser trabajador en nuestra sociedad del futuro

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:11

Las dos últimas semanas han definido los perfiles poliédricos de la inmigración y del proceso de adaptación a la misma de sociedades del bienestar y ... avanzadas en derechos como la nuestra. En un puñado de días, las estadísticas han vuelto a plasmar la doble cara del fenómeno: el drama de los más de 600 extranjeros que han llegado en la última oleada a las costas españolas jugándose la vida por la esperanza de una mejor y el éxito –colectivo– que representa que tres de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social provengan de otros países. En estas mismas jornadas, la política se ha recreado en las discrepancias en torno a una problemática real e inaplazable en su solución –la atención y distribución del millar de menores en Canarias bajo solicitud de asilo, con el reparto de varios miles más, sin esa condición, pendiente desde hace más de un año– y alrededor de una polémica inflamada interesadamente, la de las celebraciones de ritos musulmanes en Jumilla. Este somero cuadro evidencia hasta qué punto, y felizmente por lo que supone en términos de apertura, solidaridad y también pujanza económica, España se ha asentado como tierra de acogida para quienes se van de las suyas hostigados por las penurias, las guerras o la falta de expectativas. Que la cifra de afiliados extranjeros haya crecido con 200.000 ocupados más en los últimos doce meses certifica las potencialidades de la integración. Para los que se quedan entre nosotros y para la diversidad de un país que precisa, por añadidura, mano de obra.

