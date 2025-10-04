La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un cierre a la medida de Trump

LA VERDAD

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:27

En su reciente encuentro con altos mandos militares, el presidente de EE UU les arengó contra «el enemigo interno»: los ciudadanos que no comulgan con ... su agenda ultra, en la que se apresura a avanzar aprovechando el cierre parcial de la Administración que hoy cumple su cuarto día. Donald Trump no puede «creer que los demócratas de izquierda radical le hayan dado esta oportunidad sin precedentes». Que el Gobierno federal llegue al final del año fiscal sin fondos no es una circunstancia nueva, ocurrió en quince ocasiones desde 1980, las tres anteriores con Trump en la Casa Blanca. Los dos partidos preparan la próxima gran batalla, las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Los demócratas aspiran a una mayoría en la Cámara de Representantes con la que contrarrestar un casi seguro Senado de nuevo republicano. La oposición, casi eliminada del escenario político por la apisonadora MAGA, defiende mantener la atención sanitaria de 24 millones de personas frente a la obsesión conservadora de recortar proyectos progresistas y privar de recursos a los territorios no afines. La calma que domina los mercados virará al nerviosismo si la situación se prolonga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un cierre a la medida de Trump