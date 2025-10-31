La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Más campaña que investigación

La comisión del PP para acorralar a Sánchez por los escándalos se revela ineficaz al ser utilizada por él y los partidos para legitimarse

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:05

La comisión de investigación forzada por el PP en el Senado para interrogar a Pedro Sánchez sobre el 'caso Koldo' se demostró ayer del todo ... ineficaz, si el propósito era además ponerle contra las cuerdas. Como era previsible, se convirtió en un desordenado intercambio de preguntas y respuestas e intentos baldíos de acusación, saldados con demasiado ruido. El cara a cara entre los senadores y el presidente del Gobierno –tenso en el turno de la oposición, empático con sus socios de investidura– tuvo más aire de campaña para legitimar posturas en la legislatura que de proceso para esclarecer las zonas oscuras de la trama de mordidas presuntamente urdida por Koldo, Ábalos y Cerdán. Hasta el punto de empañar el necesario control político de esta mesa.

