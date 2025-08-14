La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bronca endémica

El choque Gobierno-PP por los incendios reproduce un pernicioso efecto de la polarización: hurtar a las crisis una respuesta de Estado

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

El enésimo frente entre el Gobierno y el PP en el que ha derivado la lucha que libran ciudadanos de medio país, las autoridades concernidas ... y los servicios de emergencias por las arrasadoras lenguas de fuego que aún desafían a Castilla y León, Galicia y Extremadura reproduce un enfrentamiento que, lamentablemente, amenaza con convertirse en endémico en España. Y que se ha erigido ya en uno de los efectos más perniciosos para el bien común de la polarización que viene desatando incendios, estos políticos, en las últimas legislaturas: la evaporación de una dinámica de Estado que permita no solo afrontar catástrofes como la presente desde la colaboración leal esperable entre las distintas administraciones, en el marco de un modelo tan descentralizado como el español, sino identificar las causas de las mismas y trabajar conjuntamente por su resolución, sin que ello signifique renunciar a la legítima pugna ideológica y partidaria. No es nuevo escuchar a dirigentes institucionales y políticos cómo esgrimen los mismos argumentos contra sus rivales que ellos niegan cuando están al otro lado y son los receptores de las críticas. Pero lo que sí resulta especialmente descorazonador en esta etapa es que lo previsible sea el disenso entre los dos grandes partidos; entre el Gobierno que ha de gestionar escenarios de crisis en cooperación con los ejecutivos autonómicos, sin eludir la responsabilidad principal que le corresponde, y la oposición que está llamada a fiscalizarlo bajo el espíritu de lo razonable.

laverdad Bronca endémica