La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un acuerdo con flecos

El pacto con EE UU obliga a la UE a legislar con urgencia para limitar el arancel al automóvil al 15%, el mismo que gravará al vino

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:18

El entendimiento exhibido entre Ursula von der Leyen y Donald Trump el 27 de julio ha necesitado casi un mes para convertirse en el texto ... escrito que ayer presentó el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. El pacto político sellado en el campo de golf escocés del presidente estadounidense se ha traducido por fin en un documento que, aunque no es legalmente vinculante, marca la hoja de ruta para la mayor relación comercial del mundo. Un camino que Bruselas entiende preceptivo si quiere protegerse, en lo posible, de los caprichos del republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  2. 2

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  5. 5

    Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»
  6. 6 La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla»
  7. 7 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  8. 8 Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea
  9. 9

    Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un acuerdo con flecos