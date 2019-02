La dignidad siempre prevalece 'Green book', una de las películas del año, trae a colación lo descabellado del discurso racial MANUEL MADRID Lunes, 25 febrero 2019, 11:36

Una de las grandes lecciones que nos deja la película 'Green book' (Peter Farrelly, 2018), sobre la amistad interracial entre el pianista afroamericano Don Shirley y su chófer blanco en plena gira por el sur de los Estados Unidos, en la década de 1960, es que la dignidad siempre prevalece. Lo dice en un momento dado el personaje interpretado por Mahershala Ali, que da vida al refinadísimo músico, que las pasa canutas para reivindicarse, más allá del genio y del color de la piel, como un ser humano con iguales derechos a cualquier otro individuo. Sirve este filme para mostrar, con un tono edificante, lo descabellado que llega a ser la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico sobre otro en una sociedad como la norteamericana, donde como dice Mahershala Ali (Oscar por 'Moonlight'), «solo vives tranquilo siendo negro cuando eres famoso». Pero vemos que tampoco eso es una garantía total. La historia de Don Shirley, al margen de las polémicas (parece que la familia no ha quedado del todo satisfecha), no deja de repetirse, por más que hayan transcurrido siete décadas. Todavía hoy, y no hay más que mirar a esta patria nuestra de santurrones, se arrugan morros y se cierran puertas para los que, por cosas del destino, vinieron a nacer de uno u otro color, en uno u otro país. Aquí ocurre lo mismo que en América en esas familias de inmigrantes italianos como la de Viggo Mortensen en la cinta, que interpreta a un racista 'patovica' racista -como llaman en Argentina a los sacaborrachos de discoteca- que tras cerrar el bar donde trabaja se ve en apuros económicos y acepta el encargo del prestigioso intérprete para llevarle por el sur de los Estados Unidos.

Cuando vemos todas esas hordas de xenofobia y tantos mensajes pringados de odio hacia el extranjero, o simplemente hacia lo que en apariencia parece distinto al ojo, porque queda al margen de la costumbre, historias como estas nos hacen pensar que todos, en alguna medida, somos extraños para nosotros mismos, y que en un momento dado todos podemos ser esos mismos «forasteros», esas anónimas víctimas de eso que los académicos llaman sinrazón («acción hecha contra justicia y fuera de lo razonable o debido»). Esos blancos que invitaban a Don Shirley a tocar en sus cenas con baile, pero no le dejaban cenar entre ellos, porque era «bajeza» para la raza, son los mismos que hoy claman contra la mujer empoderada, que insisten en estigmatizar la homosexualidad o en criminalizar al migrante.