DESEANDO AGOSTO

ANTONIO ARCO Lunes, 30 julio 2018, 23:19

No estoy en el Café Julien neoyorquino que retrata Dawn Powell embobado de gusto, pero estoy bien

Un desayuno en silencio, por el amor de Dios. Un desayuno y unos minutos de silencio en calma, envueltos en una suave música de 'bossa nova', sentado solo en la diminuta mesa pegada a la cristalera del local, la cristalera desde la que se contempla el primer mar de la mañana, el mar majestuoso y la calle escenario de una procesión de rayos de sol y de los primeros bañistas que caminan hacia la arena blanquísima, o hacia ninguna parte pero envueltos en luz. No estoy en el Café Julien neoyorquino que retrata Dawn Powell embobado de gusto, pero estoy bien. Unos minutos de calma, las tostadas crujientes, la música que te acompaña, el café aromático con leche fría, un patio próximo rebosante de macetas de colores. Estás en la gloria física y psíquica, el salón casi vacío, el camarero sigiloso, la mermelada de naranja amarga disfrutando en tu estómago del sueño de los justos, un libro siempre a tu lado, los proyectos por poner en marcha, los placeres del día.

Que espere todo unos minutos, me pido otro café. El camarero sigiloso se acerca, pero esta vez no lo hace solo, junto a él caminan engolados dos tipos risueños, a voz en grito, a voz en grito uno más que otro, vestidos de pies a cabeza con ropa carísima-tontísima y festiva de marca, bronceados; siguen la juerga que empezó muchas horas atrás, siguen sin estimar oportuno dejar ya de beber. El tipo más mayor grita como un animal de bellota, grita como si estuviese solo en el mundo, grita que dan ganas de matarlo. El sitio parece ahora una pescadería, una verdulería, un local de alterne con los decibelios por las nubes que descargan sudor, un melonar, una granja de pavos, un sitio incómodo. Acababa el sujeto altanero y bebedor compulsivo de regresar un par de días antes de un viaje de negocios.

Habla gritando sin parar en la oreja del compadre que no dice ni pío, solo bebe también y escucha al compañero relatar que en alguna gran capital ha hecho buenos negocios, redondos, negocios «de la hostia». Por el día, negocios, le cuenta al amigo mudo, y por la noche fiesta, juerga, sexo, diversión, sexo, «tías de puta madre», sexo, una noche y otra, sexo, durante las tres noches que estuvo allí de negocios. Narra sus peripecias gritando bravucón, gesticulando desaforado, bronceado, el bebedor, el chulo, el negociante, el sujeto del demonio que me ha arrebatado de cuajo un desayuno en paz. Maldito sea.

Me niego a cabrearme. Agosto ya está a punto en entrar en escena. Aprovechando su llegada, ojalá se haga la luz en mitad de las sombras, la rutina y los derrumbes, que sigue el verano y nos merecemos un descanso. Luz, no espesura(s). Hay tiempos que te gustaría que fuesen eternos, junto a personas que no deberían desaparecer nunca, en escenarios de los que no te marcharías jamás. Días de vivencias y de sueños dulces, aunque sea a deshoras, qué maravilla si coincide junto a ti el rumor del oleaje o el misterio de la luna reflejada en el agua, sin más. Y qué bien sienta también, en esos momentos de agobio de los que es imposible librarse por completo, volver a saborear con la memoria aquellas historias y momentos que colmaron nuestros sentidos de un material indestructible: los recuerdos. Contra el cansancio y el desánimo, los recuerdos de los tiempos de gozo que, seguro, volverán a nosotros con nuevas sorpresas, viajes, rostros, cócteles secretos...; la vida, tan jodida a veces y tan majestuosa en otras ocasiones, pero siempre fluyendo.

Hágase la luz. Estás a gusto, te sientes vivo, si tienes alguna deuda de humanidad pendiente con alguien estás dispuesto a saldarla en cuanto regreses a la cotidianidad. Agosto asomándose por la puerta. Confiemos en que nos traiga de la mano alguna(s) de esas noches que no quieres que acaben nunca, de esos amaneceres que esperas poder recibir despierto, sin que te importe estar cansado o hecho un lío. Con el tiempo a tu favor mientras «la gracia de la vida» nos susurra al oído y, felices, hacemos planes.