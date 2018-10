La decadencia Demasiado perro Hasta Susana Díaz se descojona de nosotros por la obsesiva tendencia de Teodoro García a responder a cualquier pregunta que le incomoda con el ridículo, triste y estigmatizante mantra de «soy murciano» JERÓNIMO TRISTANTE ESCRITOR Viernes, 26 octubre 2018, 23:35

'La decadencia' es una excelente canción de Héroes del Silencio que habla de la inevitable caída hacia el gran apagón que a todos nos espera. En política también pasa, pero la diferencia está en la manera en que asumes que tu futuro o el de tu partido está amortizado. Una cosa muy importante en la vida es saber irse. Retirarse a un segundo plano con dignidad, con clase, con educación y asumiendo de forma realista que en la vida hay etapas que se acaban y no pasa nada.

Episodios regionales. El final de una era del PP en Murcia está resultando verdaderamente insoportable. Nos está haciendo mucho daño a todos los murcianos. Si un partido pierde el poder, no pasa nada. Se reorganiza uno, se reinventa y a volver a intentarlo. Pero no, están protagonizando un espectáculo lamentable, producto de su auténtica desesperación que está perjudicando a la imagen de Murcia hasta límites extremos. El hostiazo dialéctico de Ábalos -un tío preparado, inteligente y brillante- al senador por Murcia Bernabé Paco ha producido una lógica reacción en el respetable que se avergüenza profundamente porque, sea del partido que sea, este señor está representando a todos los murcianos. Algunos dicen que Ábalos debería denunciarlo por injurias y es que, una vez más, Bernabé Paco habló sin haber hecho los deberes y eso no solo te lleva a hacer el ridículo, sino que puedes acabar en un juzgado. Por otra parte, hasta Susana Díaz, que nunca me pareció una brillante intelectual, se descojona de nosotros por la obsesiva tendencia de Teodoro García a responder a cualquier pregunta que le incomoda con el ridículo, triste y estigmatizante mantra de «soy murciano». Lo que le lleva a salir en el Informal día sí y día no, y de rebote todos los murcianos.

Eludiendo responsabilidades. Por si este desconcertante escenario fuera poco agradable ya de por sí, esta semana nos hemos encontrado con que Bernabé encajó otro leñazo inconmensurable cuando Conesa reveló que el ex gobernador civil se gastó nada menos que 2,3 millones en la represión en las vías. La reacción unánime de la ciudadanía ha sido mostrar su disgusto porque no parece que nuestra legislación contemple siquiera la posibilidad de pasar factura, hacer pagar o incluso encarcelar a aquellos que de manera intencionada malgasten irresponsablemente el dinero público. ¿Ejemplos? Gastarse 350 millones de 'pavos' en un aeropuerto innecesario o 2,3 millones de 'napos' en ahostiar a tus ciudadanos. Debería legislarse en esa línea, los políticos islandeses acabaron en la cárcel, como merecían, y el resto aprendió la lección. El país despegó a partir de ese momento. Nuestros políticos no van a ir por ahí, pero deberían sufrir la presión ciudadana para hacerlo. Una cosa es cometer un error y otra tirar cientos de millones en AVES que dan vueltas a provincias vecinas, aeropuertos fantasma, desaladoras corruptas, amiguetes asesores o antidistubios al servicio de los intereses de un partido. Esto debería tener un coste para que dejen de hacerlo. Ciudadanos, PSOE y Podemos tendrían que tomar nota.

Daño. Y esto hace daño a nuestra sociedad, porque, como me decía el tuitero @erneslacruz, que se molestó en echar un vistazo a los presupuestos, hay muchas cosas que cuestan menos de 2 millones en el presupuesto general; esto es, el PP ha permitido gastar a Bernabé más en hostias que, por ejemplo, investigación sanitaria, 1,75 mill. €; artesanía; 0,79 mill. €; familia: 1,48 mill. €; transparencia: 0,76 mill. €; igualdad: 1,59 mill. €; promoción comercio: 1,83 mill. €. ¿Es fuerte o no? ¿Hay derecho a esto? Esto no solo afecta a los ciudadanos ahostiados, sino al resto, que disponen de malos servicios debido a esta gestión irresponsable y partidista de un dinero que no es suyo.

Puro masoquismo. Que el PP siga pensando que Bernabé es un activo es un gran error para el partido. Amigos míos muy de izquierdas están encantados con que siga, porque creen que su mala gestión como gobernador civil y sus sucesivas meteduras de pata están convirtiéndose en un auténtico filón para los partidos rivales. Personalmente no tengo ningún interés en una u otra cosa, si un partido decide mantener a alguien que les hace sufrir una sangría de votos no es cosa mía, pero como murciano me preocupa mucho que este tipo de cosas sucedan. Me preocupa nuestra imagen, me preocupa que el dinero se gaste en cosas innecesarias, me duele esto. Y al resto de mis convecinos, también. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales. La verdad, no se entiende.