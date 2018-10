Coral y Miguel Ángel Un policía nacional recibe públicamente la gratitud de la joven a la que ayudó tras ser arrollada por un vehículo que le sesgó las piernas Fotografía: Pepe H | Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Martes, 16 octubre 2018, 15:12

No la conozco de nada, pero le deseo lo mejor, y me gustaría que pronunciar para ella las palabras 'ánimo' y 'buena suerte' pudiesen ser algo más que palabras, una especie de prodigio misterioso que realmente multiplicase sus ganas de vivir y su paz de espíritu, que dilapidase las sombras, el futuro incierto...; es que solo tiene 25 años, que es prácticamente lo mismo que tener 20 y ser protagonista de ese tango que constata que «veinte años no es nada», apenas el arranque magnífico de este soplo que es la vida.

Coral Jiménez tiene 25 años, y una tarde del pasado febrero, de esas que mejor hubiese sido dialogar con el invierno a través de una ventana con vistas al parque, se encontraba en la avenida Juan de Borbón de Murcia cuando, de pronto, como si el cielo se hubiese apartado de ella y el cielo no la reconociese, como cuenta John Keats en sus escritos, un automóvil cualquiera, conducido por un semejante cualquiera en cuyo pellejo no me gustaría estar ni recibiendo a cambio todo el oro del mundo, la arrolló y le seccionó ambas piernas. Qué espanto, sí.

No lo conozco de nada, pero también le deseo lo mejor y le doy las gracias, le doy las gracias porque sé que también podría haber sido yo, o algún ser querido, o usted mismo, quien podría haber caído arrollado esa tarde sombría de febrero; que podríamos haber sido cualquiera de nosotros los privados, tras un golpe de una sequedad de guillotina y de una precisión de reloj tétrico dispuesto a anunciar una maldita hora, de seguir pudiendo caminar con nuestras piernas. Sé de él solamente su nombre, Miguel Ángel Zaragoza; su profesión, policía nacional; y que tiene cinco años más que Coral, a quien le echó una mano amiga, una mano amable, útil, generosa, en ese momento inesperado que cambia para siempre el curso de una existencia, justo en el momento en que ella sintió que se partía en dos. Miguel Ángel, que viajaba en su coche junto a su mujer, se tropezó con el suceso y reaccionó rápido, intentando que Coral dejase de sangrar utilizando los cinturones de seguridad de su coche, y prestándole el primer calor humano, que supuso un impagable respiro en mitad de esa espesura de desgarros y lágrimas con la que nadie contaba.

Coral Jiménez y Miguel Ángel Zaragoza no se conocían de nada hasta ese momento en que sus miradas se cruzaron y desataron el primer consuelo y la primera actuación de urgencia en un largo camino abierto para ella que, no nos engañemos, no será parco en espinas. Está claro que ojalá no hubiesen tenido que conocerse en esas circunstancias, pero también lo está que ya jamás podrán olvidarse ni de sus miradas, ni de lo providencial que fue su encuentro.

Él asegura que actuó como cualquiera lo hubiese hecho en ese momento; ojalá tengas razón, Miguel Ángel. Y el padre de Coral lo califica de «ángel de la guarda» al que le debe que su hija siga junto a ellos con vida. Hace unos días, volvieron a verse. Mucha emoción, muchos nervios. Se celebraba en Murcia el Día Grande la Policía Nacional, en la Plaza de Belluga, y Coral acudió al acto, hecha una reina admirable sobre su silla de ruedas, para hacerle entrega a Miguel Ángel de una placa con la que se reconocía la bondad de su actuación, una actuación que nos reconforta a todos. Ella lo pasó muy mal durante el acto, siendo el centro de atención de tanta gente y reviviendo el horror que se fundió con ella al ser atropellada, pero de ninguna manera habría dejado de darle a él las gracias, públicamente, por su gesto destinado, nada menos, que a salvar una vida: la suya.

Miguel Ángel admira la voluntad y la «capacidad de trabajo impresionante» que tiene Coral, y está seguro de que va a salir adelante. Eso esperamos, que no vengan más golpes aciagos de invierno para ella, y sí muchos motivos para la alegría que surjan en su día a día y que pueda vivirlos con la placidez que transmite el sonido de las cítaras. Qué heroico es tantas veces el hecho de aferrarse a la vida, de bregar con tanto dolor, y qué rostro tan hermoso tiene la gratitud.