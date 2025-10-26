La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Miedos

No son terrores nocturnos propiamente dichos, sino miedos de lo que pasa y, sobre todo, de lo que puede pasar

César Oliva

César Oliva

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:33

Vivimos una época de miedos. No son terrores nocturnos propiamente dichos, sino miedos de lo que pasa y, sobre todo, de lo que puede pasar. ... Sin embargo, en contra de lo sucedido en otras etapas de la historia, estos miedos no se ven reflejados en el día a día: pocas cosas dan la impresión de lo que se viene encima. Y no me refiero, solamente, a la incertidumbre política que tenemos en España, cuestión a la que estamos bastante acostumbrados, aunque nunca habíamos asistido a la absurda batalla dialéctica del 'tú más'. Este tema, recurrente y errático, oculta lo que buena parte de los ciudadanos queremos: que se nos hable de programas de gobierno y no de necedades. Lo cual no da miedo, da vergüenza ajena y propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  8. 8

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  9. 9

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  10. 10

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miedos