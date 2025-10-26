Vivimos una época de miedos. No son terrores nocturnos propiamente dichos, sino miedos de lo que pasa y, sobre todo, de lo que puede pasar. ... Sin embargo, en contra de lo sucedido en otras etapas de la historia, estos miedos no se ven reflejados en el día a día: pocas cosas dan la impresión de lo que se viene encima. Y no me refiero, solamente, a la incertidumbre política que tenemos en España, cuestión a la que estamos bastante acostumbrados, aunque nunca habíamos asistido a la absurda batalla dialéctica del 'tú más'. Este tema, recurrente y errático, oculta lo que buena parte de los ciudadanos queremos: que se nos hable de programas de gobierno y no de necedades. Lo cual no da miedo, da vergüenza ajena y propia.

No es el miedo nacional lo que me preocupa. Es el global, que empieza por no entender pactos de paz que se rompen de inmediato, con propuestas de acuerdos supervisadas por las grandes empresas de la construcción y del armamento; por un manejo del lenguaje impropio de gentes que nos representan, si es que, de verdad, nos representan. Es un miedo a lo que puede suceder en el mundo; en España también, por supuesto. En otras épocas, la literatura, y el cine, sobre todo, acompañaban esa sensación de miedo con obras así mismo de miedo. Recordemos los años veinte y treinta del pasado siglo, con presencia de Golem, Drácula, Frankenstein...; o los cincuenta, con extraterrestres que venían por nosotros, y monstruos que salían del fondo del mar para decirnos que ya estaba bien de civilización.

Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis sin saber de qué crisis. Cuando hacia 2008 se habló de la crisis económica sabíamos de qué hablábamos. Sabíamos que, sin comerlo ni beberlo, la íbamos a pagar los ciudadanos de a pie. Se redujeron presupuestos, se congelaron sueldos, dejaron de hacerse inversiones previstas, edificios a medio construir quedaron en esqueleto. Pero poco a poco, euro a euro, aquella crisis ha quedado como un hecho más de la historia. Peor les fue a los que vivieron aquella otra de 1929, en la que cuentan que los inversores se tiraban por las ventanas de sus despachos en Wall Street. Una década después de la crisis económica a la que antes me refería, vino otra enorme, general o universal, que hizo nada menos que nos metiéramos en casa durante semanas, meses incluso, por un maldito virus que salió de no se sabe dónde, pero causó más bajas que una de esas guerras que ahora se llevan, que no son pocas. La llamamos crisis sanitaria. Como la anterior, llegó, hizo de las suyas y pasó.

¿Y ahora? ¿Qué crisis nos espera a finales de esta década, si no antes? ¿Qué crisis asoma la patita para decirnos que el mundo que vivimos es mejorable, que todo lo que pasa y todos los que gobiernan son una porquería, y que hay que renovarlo todo? Al precio que sea. Estamos hablando de una crisis con un referente claro, que marca las líneas de lo que parece venir: estado totalitario, desaparición de los comportamientos democráticos, ninguneo de los partidos políticos por no hablar de casi su desaparición... ¿A nadie le suena esto?

A nadie le suena si no han leído una línea de historia. Qué miedo me da. Es demasiado parecido a lo sucedido en la potente Alemania de los años treinta, la cual, después de su derrota en la primera gran guerra, creyó que eso había sido un error histórico, y que la historia necesitaba un poder absoluto. Decía entonces Brecht que «la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer». Todos se olvidaron de los beneficios de la democracia, todos ignoraron el monstruo que se estaba cociendo un poco más arriba del mapa, en la inmensa Unión Soviética, e incluso en pleno Mediterráneo, con un iluminado que creyó que era el momento de volver a las victorias romanas del principio de nuestra civilización.

La evidencia para los todos es: ¿qué ha quedado de la URRS, de Hitler, de Mussolini? Los que no leían la historia creyeron que era mejor ciento volando que pájaro en mano; pensaron que eran tan malos los titulares que jugaban el partido en los congresos y asambleas, que mejor sacar del banquillo a los suplentes aspirantes a líderes. Y digo yo, ¿merece la pena resucitar viejas glorias imperiales, que meten más miedo que ilusión? Al menos para mí, no.