Desde mucho tiempo atrás, cuando el ciudadano quería solicitar algo de cualquier administración, tenía que rellenar un papel en el que dejar expuesta su petición, ... firmada y sellada. Este trámite siempre ha contado con la burla de artistas y escritores, usuarios de estos servicios. Recordemos el mordaz artículo de Larra 'Vuelva usted mañana', que denunciaba la pereza de la administración fernandina. Pero no sólo era España el país en el que se eternizaban estas demandas oficiales. Por poner otros ejemplos de país bien distante al nuestro, citemos las diatribas a la administración rusa de cronistas como Gogol y Chejov.

Hoy día, en que todos esos procesos se llevan a cabo a través de las nuevas tecnologías, el rellenar formularios se torna a veces en misión imposible. En la era de la informática, todo se hace a través del ordenador, aunque la mayoría de los ciudadanos no dominemos esas herramientas aprendidas, en la mayoría de los casos, por pura necesidad. Sin embargo, la informática ahorra multitud de trámites, acelera los tiempos de resolución, pero también elimina puestos de trabajo que quizás harían falta como ayuda para resolver problemas.

Tiempo atrás quedaron los formularios en papel, a veces en copias sobre las que había que apretar el bolígrafo para que quedara bien calcado, teniendo que esperar en casa a que te dieran la resolución, seguramente tras pasar por multitud de superiores que estampaban firmas y sellos. No digo que ésta fuera la mejor de las formas de hacer gestiones, pero al menos te guardabas un resguardo por lo que pudiera pasar. Así te matriculabas en la universidad, pedías permisos para modificar tu casa, te hacías el pasaporte o el carné de identidad, pagabas multas... Todo. Ahora te metes en un mundo difícil de entender, en una nube que dicen, en donde parece milagroso que te respondan. Y si lo hacen, quizás es más tarde que cuando la gestión era analógica.

Esta matraca viene, como insinuaba más arriba, de haber pasado por un nuevo formulario (informático, por supuesto), que me ha llevado de cabeza. Tanto, que tuve que pedir ayuda a quien dominara el tema, de una generación posterior a la mía, por supuesto. Tampoco el motivo era de una trascendencia infinita que digamos: corroborar que una empleada de hogar cuenta con toda la seguridad posible para desempeñar su trabajo. No es que no sea de interés lo de la seguridad, pero ¿ahora se dan cuenta? ¿Ahora piden que los suelos no sean resbaladizos, que las escaleras en las que se suben para quitar el polvo sean seguras, que haya un botiquín a mano...? Cosas todas que son de pura lógica. Pues bien, actualmente le ha dado a la ministra del ramo que contestemos un formulario para asegurar que dichas empleadas estén seguras. Vale. Y que quien no lo conteste pagará una multa de varios miles de euros. Vaya por Dios. Por eso, te pones frente al formulario con la mejor intención, impelido por la amenaza que tienes encima. Y como bastantes ciudadanos de la llamada clase media tenemos una de esas señoras que en cuatro o cinco horas te resuelven la limpieza de la semana, nos tiramos todos al ordenador como locos para evitar la multa y, ¡oh, Señor!, el sistema se bloquea. Hasta las máquinas necesitan su tiempo. Como te dan un margen para la cosa, entras en la página, dices que eres un particular y no una empresa, y cuando pones tus datos ¡te pregunta si eres un robot! No tengo claro que los robots necesiten empleadas de hogar, más bien son ellos los que hacen (y sobre todo, harán) esas labores. Y ahí empiezan las madres mías, porque yo no veo si todas las imágenes que te ponen para demostrar que no eres un robot tienen pasos de cebra, o motos o autobuses. Tengo una edad y la vista no es mi fuerte.

En fin, superado ese trance (con más suerte que tino) empiezas a contestar una encuesta absurda, porque cómo vas a poner que no en cosas que se caen de lógicas. Lo que me recordó aquel otro formulario verde que te hacían rellenar en el avión antes de llegar a cualquier ciudad de los Estados Unidos, en el que te preguntaban si tenías intención de matar al presidente. Solo un loco hubiera dicho que sí. Como hoy: sólo un loco contesta a ese formulario de prevención de accidentes diciendo que, si la chica se cae, que se caiga. Ya se levantará.