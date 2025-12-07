La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

24.7

Este siglo nos lleva a estar dispuestos 24.7 para lo que se tercie

César Oliva

César Oliva

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:23

La primera vez que oí eso de 24.7 fue a Cayetana Guillén Cuervo cuando, en una de las actividades organizadas por la Academia de ... las Artes Escénicas, dijo que los miembros de su Junta Directiva trabajábamos 'gratis et amore' 24.7. Lo que quería decir es que no teníamos horario para hacer cosas o, mejor dicho, que hacíamos tantas cosas que nos faltaban horas. Me hizo gracia. No he utilizado demasiado eso de 24.7 porque me da un poco de apuro decir que, no pocas veces, he utilizado sábados y domingos para acabar un artículo, corregir pruebas, preparar una reunión o para hacer llamadas urgentes. Además, quienes hemos trabajado en la Universidad, estamos más o menos acostumbrados a practicar el 24.7, bien sea para leer una tesis, terminar de redactar un capítulo para el homenaje a un colega, o sencillamente para prepararte las clases. No quiere eso decir que siempre sea así, que siempre tengas artículos por terminar, clases por preparar o reuniones por planificar. Pero el trabajo de la docencia, en cualquier nivel, es (casi) de 24.7... si uno quiere. También hay que decir que quien lo prefiera, se puede escaquear todas las veces que lo desee. Como en otras profesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 24.7