Cambié de móvil hace poco y descubrí que me ha nacido un escrúpulo nuevo: el de los mensajes de muertos en el WhatsApp. Al instalar ... la aplicación, repasé chats antiguos y vi que dos o tres eran de gente que ya no está. Fue justo entonces cuando me nació este miedo y descubrí que tanta aprensión me daba borrar los mensajes de muertos como dejarlos ahí, así que ahora no sé qué hacer con ellos. No sé si habrán pasado por este trance, supongo que sí, y desconozco qué solución habrán tomado, pero no me digan que no da un poco de repelús poner el dedo en el chat en concreto, presionar con la yema y ¡zas!, hacer que desaparezca para siempre.

Estos chats de muertos son diálogos congelados en el tiempo, algo raro. A veces hasta hablan mal de ti, porque los lees y te suena extraño que justo esas fueras tus últimas palabras con quien ya está muerto. No sé, te hubiera gustado que la conversación no fuera de trabajo, que fuera más profunda, menos banal, que en el instante postrero haya un poco de trascendencia, sea de tu parte o de parte del muerto, un poco como esas escenas cimeras de las películas de Hollywood en las que el protagonista deja una frase culminante antes del último aliento.

Y me acuerdo de las palabras que Sabina, riendo, dice que pronunció su padre en el lecho de muerte: «De dónde sacarán tanto dinero las diputaciones?». Y John Lennon dijo en el instante final: «Me han disparado», algo que no admite debate, porque así fue, pero a esa frase parece que le falta también trascendencia, que se queda corta para alguien que dijo de los Beatles cosas tan sentenciosas y campanudas como «Somos más famosos que Jesucristo».

Y es que los muertos molestan siempre un poco, hay que decirlo. Les tenemos todo el respeto, por supuestísimo, pero cada uno en su sitio. Bueno, no a todos les molestan. Hay quienes hacen colección de ellos. Que se lo digan a los ricos que participaron en los safaris humanos de Sarajevo conocidos ahora. Gente con la billetera grande y el alma pigmeica que pagaba excursiones a precio de oro para ir a matar a otros por el puro placer de hacerlo. 'Cacerías premium'. De tan irreal y macabro, casi no te lo crees. Pero es que a veces los muertos no son muertos, son otra cosa, no sé, un diálogo congelado en el tiempo, como los chats de WhatsApp, o peor, un espejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, como en las fosas de Sarajevo.