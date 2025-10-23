La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La isla

Una broma de mal gusto

César García Granero

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:56

Al fin dieron el premio a Corina Machado y se acabó lo que parecía una broma de mal gusto: Trump, Premio Nobel de la Paz. ... Lo peor de la noticia es que resultaba tan increíble que corría el riesgo de las cosas inverosímiles: acabar siendo real. Así pasa con los grandes embustes. De tan raros, empiezan a coger vuelo hasta que nadie los puede parar. Cuenta Faciolince en 'Ahora y en la hora' que estaba en una pizzería de Ucrania cuando cayó un misil ruso y mató a la persona que se sentaba donde él había estado unos minutos antes. Como no escuchaba al de enfrente, cambió de sitio por su mal oído. Salvó la vida por azar, algo que no pueden decir en Gaza, la otra guerra del momento, sus casi 70.000 muertos, 18.000 de ellos niños. Y a nadie se le escapa que semejante degollina hubiera sido imposible si Israel no hubiera tenido el respaldo de Trump. Así que si a Trump le hubieran dado el Nobel, yo suelto el volante, dejo de creer en los premios de mayor prestigio y los únicos que no parecen estar timoneados por un afán político ni económico, lo cual es mucho decir en tiempos en que la política y la economía se mestizan y lo vampirizan todo.

laverdad Una broma de mal gusto