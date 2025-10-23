Compartir

Al fin dieron el premio a Corina Machado y se acabó lo que parecía una broma de mal gusto: Trump, Premio Nobel de la Paz. ... Lo peor de la noticia es que resultaba tan increíble que corría el riesgo de las cosas inverosímiles: acabar siendo real. Así pasa con los grandes embustes. De tan raros, empiezan a coger vuelo hasta que nadie los puede parar. Cuenta Faciolince en 'Ahora y en la hora' que estaba en una pizzería de Ucrania cuando cayó un misil ruso y mató a la persona que se sentaba donde él había estado unos minutos antes. Como no escuchaba al de enfrente, cambió de sitio por su mal oído. Salvó la vida por azar, algo que no pueden decir en Gaza, la otra guerra del momento, sus casi 70.000 muertos, 18.000 de ellos niños. Y a nadie se le escapa que semejante degollina hubiera sido imposible si Israel no hubiera tenido el respaldo de Trump. Así que si a Trump le hubieran dado el Nobel, yo suelto el volante, dejo de creer en los premios de mayor prestigio y los únicos que no parecen estar timoneados por un afán político ni económico, lo cual es mucho decir en tiempos en que la política y la economía se mestizan y lo vampirizan todo.

Con semejante matanza detrás, está claro que en Gaza, al menos, se ha acabado la guerra, pero no ha llegado la paz. No puede haberla para las víctimas y sus familiares, que ya no podrán beneficiarse de lo que Faciolince llama la felicidad de estar vivo, «que consiste sobre todo en abrazar a las personas que uno más quiere». Quizá solo fuera cosa de Trump. Y es que en alguna ocasión ha dicho que ha merecido el Nobel cuatro o cinco veces. O de algún periodista cobista, que los tiene, y que en los últimos tiempos han halagado su accesibilidad. Estos aseguran que llegan a la Casa Blanca y entran al Despacho Oval como si fueran de la cocina al salón de su casa. Vamos, un presi cercano al que poder meterle la alcachofa en su sanctasanctórum para preguntarle lo que quieras cuando consideres. A ver si va ser un tío guay, después de todo, y merece que le den el premio. Igual lo logra en algún momento. Ya sabemos que a los gobernantes les ha dado en los últimos tiempos por querer vivir muchos años, hasta 150 dijeron Putin y Xi Jinping. Si Trump pretende llegar a esas edades matusalénicas, le da tiempo para enguirnaldar su currículum con la doradura del Nobel. Mire usted, cosas más raras se han visto.

