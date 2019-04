LA CASITA Al PSOE el centro se le ha quedado virgen y, cuanto más sube, más posibilidades tiene de gobernar con Cs, evitando el muy antipopular pacto con los grillados independentistas JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 12 abril 2019, 22:43

Recuerdan aquella mítica frase de Winston Churchill? «Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos». Pues me viene a la cabeza una parecida: «Jamás una casita, solo una casa, tuvo tanta influencia sobre la vida de 47 millones de personas». Porque sí, esto está cambiando y todo se lo debemos los ciudadanos a la peor de las cagadas, el peor error -que acumula muchos, ojo- de ese personaje grandilocuente, sobrado y egocéntrico que es Pablo Iglesias.

La gota que colma el vaso. Igual que el asunto de las tarjetas 'black' fue la gota que colmó el vaso e hizo que muchos acabaran votando a Podemos, el asunto del chalet de Galapagar ha sido la puntilla que muchos necesitaban para acabar hasta las pelotas de Iglesias y volver la espalda a la formación morada. Después de 'limpias', nepotismo y 'frivolités', lo del chalecito acabó por cabrear a la peña y Podemos está en horas bajas. Urralburu y Sánchez Maciá, dos tíos preparados y con cabeza, tienen que sufrir la erosión que suponen las 'genialidades' de este tipo. Y lo más interesante, el descenso de Podemos ha impulsado lo que los analistas llaman «el voto útil» hacia el PSOE.

Donde las dan las toman. Creo que fue Margallo, que de tonto no tiene un pelo, quien dijo que desde Godoy nadie había acumulado tanto poder como Soraya Sáez de Santamaría. Son muchos los que atribuyen a sus manejos la aparición de un partido a la izquierda del PSOE que a punto estuvo de dar el sorpaso y hundir a la formación fundada por Pablo Iglesias, el bueno. El de ahora, el regular, se llenó de balón y la pifió, y el PSOE salvó una auténtica bola de partido. Pero, amigos, donde las dan las tomas y hay quien sospecha que, desde el otro lado, se instigó para que surgiera una formación a la derecha del PP, el partido ultramontano, que está haciendo un boquete a los de la gaviota de 'agárrate los machos'. Si sumamos el paso de voto de Podemos a PSOE, con el agujero que le hacen al PP los ultramontanos y lo que les quita Cs por el lado izquierdo, pues nos sale el resultado actual.

No hay peor ciego que el no quiere ver. En la vida, negar la existencia de un problema es, de lejos, la peor manera de poder solucionarlo algún día. No seré yo quien defienda las encuestas de Tezanos. Cuando gobierna el PSOE usa el CIS y cuando gobierna el PP, lo mismo. Pero en el partido de Casado están cometiendo un error garrafal. Entiendo que nieguen la mayor con respecto a las encuestas del CIS, pero, señores, miren las demás. Con sus pequeñas diferencias entre unas y otras, todas marcan la misma tozuda tendencia: sube Sánchez y el PP se va desplomando. La encuesta que peor panorama muestra para el PP no es la del CIS, es la de 'ABC'. Sí, ojo al parche, he dicho 'ABC', no el 'Socialista' o el 'Diario de la Revolución Armada Proletaria', ¡el 'ABC'! Y desde Génova, en lugar de redirigirse, de abandonar el monte, el discurso trasnochado de Casado y tirar para el centro derecha, pues siguen persistiendo en el error. Al PSOE el centro se le ha quedado virgen y cuanto más sube, más posibilidades tiene de poder gobernar con Cs evitando el muy antipopular pacto con los grillados independentistas.

Pablo de Tarso ha caído del caballo. Y es que hasta Pedro Sánchez, al fin, se ha dado cuenta de que los 'indepes' son 3 millones y los 'no indepes', 44. Iván Redondo -al que yo creía muy listo y en esto ha estado un poco lento- ya se ha dado cuenta de que el discurso nacional, el no a la independencia unilateral... ¡da votos en España! Así que Sánchez va subiendo y subiendo. Un servidor cree que el PP debe pasar al banquillo de los suplentes -al otro lo dirán los jueces- durante una temporada, y que un gobierno de progreso PSOE + Cs no sería, para nada, una mala opción. En Murcia vamos camino de lo mismo, pese a la obsesión de Cs por darse tiros en el pie con jefes de fila de poco tirón. Les recomiendo vivamente que escuchen la entrevista que realizó Rosa Roda a la candidata del partido naranja con respecto a las supuestas irregularidades acaecidas en su proceso de elección/aclamación. Así que, lo dicho, la cosa pinta bien para el PSOE y que el PP lo niegue, trabaja en su contra. Y todo, por la casita.