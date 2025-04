Al Papa Francisco, en tu retorno a la casa del Padre

Querido Francisco, al marcharte de este mundo, con cariño quiero decirte que gracias. Has cumplido tu misión y cultivado muy bien la parcela del reino ... que Jesús te encomendó. Han sido muchos los obstáculos que has tenido. Fruto de la estructura humana de la Iglesia, intencionados o por la inercia e ignorancia. Pero, a pesar de estas circunstancias adversas, has seguido navegando y has llevado a buen puerto la barca de Pedro.

No te has amedrentado, ni tirado la toalla, ni dejado llevar por seducción de sirenas o voces de agoreros que te gritaban con fuerza los riesgos que, contigo, la iglesia corría. Algunos te han visto como anticristo, enemigo de la ortodoxia y han deseado tu muerte. Pero tú, confiando en Jesucristo y llevado del Espíritu, has cogido el timón del barco y atendido los signos de los tiempos.

Has escuchado las voces y gritos de los pobres, los presos, los enfermos, los marginados y excluidos por su raza, credo, pobreza, cultura o género, de los que emigran por hambre guerras y asesinato. La dignidad de la mujer has defendido, proponiendo revisar su papel en la Iglesia. Las injusticias de los poderosos has denunciado. Has reconocido los abusos de algunos ministros de tu iglesia. Avergonzado de ellos públicamente has pedido perdón y buscado reparar el daño a las víctimas.

Has sido fiel al Evangelio de Jesús el Nazareno y has cumplido las enseñanzas del sermón de la montaña y de las bienaventuranzas. Has sido luz para el viandante. Has tratado de vivir como el santo de tu nombre, evitando quedar preso del poder, del orgullo y del dinero. Has visitado a los pobres, a los presos, a los niños y enfermos. Has denunciado el abuso del poder, la exclusión social, la discriminación, las guerras y el hambre. Has defendido a los débiles. Has lavado los pies a los presos.

A tu mesa has sentado a los pobres. Has visitado pueblos lejanos y humildes del tercer mundo. Y dejándote llevar por las palabras de Cristo, la maternal compañía de María y el aliento del Espíritu, has sido compasivo, has perdonado, has tocado y abrazado, has secado lágrimas y, sobre todo, has cumplido el gran mandato y propuesta de Dios Padre: has amado como Él te ha amado. Has sido empático, amando como a ti te has amado.

Contigo algo nuevo ha despertado en la Iglesia. Se han abierto ventanas y puertas y nuevos vientos soplan. ¡Qué bien has entendido el mensaje de Cristo! ¡Has sido un hombre bueno! ¡Has sido un buen cristiano! Gracias por tu esperanza, tu alegría y tu sonrisa. Descansa en paz y gozoso en la presencia eterna del amor divino. Lo que te digo lo comparten muchas personas, creyentes y no creyentes. Francisco, te he querido y te quiero. Un abrazo agradecido.