Más cuidado del extrarradio, los barrios y las pedanías

Ayuntamiento de Murcia, alcalde y concejal de Urbanismo, lo que a continuación les digo, aunque parezca prosa, por su rima, suena a poema, que notarán, ... si despacico lo leen, para que les agrade hacerlo y hasta se rían. Me entero, por los medios, de las obras previstas para la ciudad de Murcia: nueva estación de autobuses, estación del Carmen, zona del soterramiento y nuevo parking disuasorio.

Las aplaudo, como las del carril bici, porque mejoran circular por la ciudad, sus barrios y pedanías, pero les invito a que atiendan otras necesidades. Por ejemplo, el firme de algunas calles, las aceras y rasantes. Especialmente, el extrarradio, zona sur, sus barrios y pedanías, para facilitar transitar por ellas a personas mayores o que padecen alguna minusvalía física, teniendo que usar muletas, bastones, andadores, sillas de ruedas, escúter motorizados o carritos para la compra.

No sé si tendrán un registro de sus deficiencias. Si no, sería conveniente tenerlo y resolverlas, pues el tiempo pasa y me temo que al paso que van las reparaciones, algunos nos iremos de esta tierra sin disfrutar de su arreglo. Para que lo conozcan directamente, les propongo que lo experimenten personalmente, por unos días, por ejemplo una semana, y empaticen con lo que nos pasa y sufrimos. Usen para ello cualquier vehículo o recurso para minusválidos, circulen por distintas calles y plazas, no del centro, al que muy bien cuidan, sino por su extrarradio, barrios y pedanías. Y no olviden llevar un cuaderno o tablet con la que Google les guíe, para tomar nota. Y un móvil para fotografiar el lugar y sus deficiencias. Cuando terminen, reparen urgentemente los daños y las carencias. Esto es gobernar bien para el pueblo y para los más vulnerables.