Baja laboral y salud mental

Escuchamos a menudo sobre el absentismo laboral, pero pocas veces nos paramos a ver cuál es la causa real detrás de todas de esas ausencias: ... la ansiedad, la depresión y el 'burnout' por la carga de trabajo. Porque sí, hablamos mucho de la conciliación y de la productividad, pero ¿quién piensa en lo que le pasa a la mente de un trabajador cuando el estrés se vuelve crónico? No se trata de un simple dolor de cabeza ni es algo banal. Es una carga brutal que te incapacita, te quita las ganas y te anula. Y claro, el cuerpo y la mente, que no son tontos, acaban diciendo basta.

Estas bajas no son caprichos. Son el grito de un sistema que, muchas veces, exige demasiado sin dar herramientas de gestión emocional ni reconocer el verdadero peso del trabajo. Es hora de ver estas bajas no como vaguería, sino como una señal de alarma de que algo no funciona. Necesitamos entornos laborales más sanos, más empáticos y que prioricen el bienestar de su gente.